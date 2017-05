Bad Dürrheim Betrunkene verletzt drei Polizisten bei Auffahrunfall auf Bundesstraße 27

Drei Polizisten sind bei einem Auffahrunfall nahe Villingen-Schwenningen leicht verletzt worden.

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 27 zwischen Bad Dürrheim und Schwenningen sind am frühen Sonntagmorgen drei Polizisten leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, machten die Beamten auf Höhe des Messegeländes an der B 27 Personen- und Fahrzeugkontrollen, als eine aus Richtung Bad Dürrheim kommende 21-Jährige mit ihrem Auto in die Kontrollstelle fuhr und mit großer Wucht ins Heck eines Polizeiautos krachte. An dem Polizeiwagen seien sowohl Blaulicht als auch Beleuchtung angeschaltet gewesen, heißt es im Polizeibericht.Der Streifenwagen sei nach dem Zusammenstoß nach vorne geschleudert worden und habe eine Beamtin und einen Beamten erfasst, die zu diesem Zeitpunkt am rechten Fahrbahnrand standen. Außerdem sei das Auto auf einen zweiten Einsatzwagen geschoben worden. Durch den Aufprall habe sich das Polizeiauto ruckartig nach vorne bewegt und habe eine weitere Polizistin erfasst. Sie habe vor dem Auto gestanden. In dem Wagen selbst seien zwei Diensthunde gewesen. Diese seien unversehrt geblieben.Zunächst war davon ausgegangen worden, dass die drei Polizisten bei dem Unfall schwer verletzt wurden. Dann habe sich herausgestellt, dass alle drei mit leichten Blessuren davongekommen sind, so die Polizei.Wie sie außerdem mitteilte, stand die 21-jährige Autofahrerin, die den Unfall verursachte, deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Laut Polizei ist sie wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft Konstanz angezeigt worden.Der Schaden an den Autos soll bei rund 25.000 Euro liegen.