Bad Dürrheim Beschwingt in die Weihnachtstage

Beim Konzert in der Klinik Limberger hat der Gesangverein Bad Dürrheim trotz Nachwuchsmangel für Stimmung gesorgt

Unbeeindruckt davon, dass es dem 150 Jahre alten Gesangverein Bad Dürrheim seit Jahren an Nachwuchs mangelt und er ausschließlich aus Frauen besteht, lassen sich die Mitglieder das Singen in keiner Weise vermiesen. Und so haben die Sängerinnen um Dirigent Helmut Salmen – der den Chor seit 40 Jahren leitet – beim Konzert in der Klinik Limberger überzeugt.

Große Konzerte gibt der Chor zwar seit einigen Jahren nicht mehr, die persönlichen Auftritte in der Klinik Limberger stehen aber nach wie vor auf dem Programm – eine Veranstaltung die den Saal in der Klinik regelmäßig füllt. Unter den Zuhörern sind nicht nur Klinikgäste.

Dienstälteste Sängerin ist Gertrud Andeler. Seit mehr als 50 Jahren ist sie dabei. "Singen macht frei und versüßt trübe Tage", sagt sie enthusiastisch. Das und die schöne Gemeinschaft seien die Gründe, weshalb sie dem Chor schon so lange die Stange hält. Berti Hofmann ergänzt: "Singen ist Leben, Freude, Hoffnung und öffnet das Herz." Alle anderen nicken zustimmend.

Keine Frage also, dass weitere Sängerinnen – und natürlich auch Sänger – im Chor sehr willkommen sind. Interessierte können einfach zu den Proben, jeden Dienstagabend im Sängerheim, Lindenplatz 9, kommen. "Wir beißen nicht!", sagen die Goldkehlchen überzeugend und lachen.

Zum Weihnachtskonzert überreichten die Damen mit sichtlichem Vergnügen einen bunt gemischten Strauß an klassischen und populären Weihnachtsliedern. Komplettiert wurden sie von Helmut Salmen mit seinem volltönenden Bariton und Peter Hastedt aus Vilingen am Klavier.

Gut ein Dutzend Stücke stand auf dem Programm der Frauen. Auf Latein gesungen wurde unter anderem das Transeamus usqe Bethlehem, richtig gut drauf zeigte sich der Chor bei den Spirituals Amen und This little light. Fehlen durften natürlich auch die Soli von Helmut Salmen und Peter Hastedt nicht.

Das Mitsingen war ausdrücklich erwünscht, besonders zum Schluss, beim Weihnachtsliederpotpourri nach einem Arrangement von Willi Trapp. "Laut oder leise ist egal, aber möglichst bitte nicht falsch", scherzte Salmen mit dem daraufhin lachenden Publikum. Dieses kam der Aufforderung auch nur zu gerne nach.