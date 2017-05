Bad Dürrheim Beim Frühjahrskonzert des Gesangvereins Unterbaldingen wird es emotional

Es ist das letzte Konzert mit Chorleiterin Stefanie Egge.

Es wird ein Frühjahrskonzert mit Herzschmerz für den Gesangverein 1906 Unterbaldingen: Bei der Veranstaltung morgen, Samstag, 6. Mai, ab 20 Uhr in der Ostbaarhalle in Unterbaldingen, wird auch die seit 2011 amtierende Chorleiterin Stefanie Egge offiziell verabschiedet. Für die Fans der lokalen Gesangsszene ist es somit eines der letzten Male, die nun ausgebildete Lehrerin noch einmal in Aktion zu sehen. Sie wird aus beruflichen Gründen vermutlich in Kürze wegziehen.

„Sie zu verlieren wird uns Unterbaldinger Sängern sehr weh tun. Die letzten Jahre haben wir sehr gut zusammengearbeitet“, sagt der Vereinsvorsitzende Laurentius Baumann etwas wehmütig. So ziert das diesjährige Frühjahrskonzert ein musikalisches Abschiedsschmankerl, das Egge mit ihren Kameraden einstudierte. Zum Schluss des etwa zweieinhalbstündigen Konzerts wird somit „Can you feel the love tonight“ und ein Medley aus Phantom der Oper zu hören sein. Äußerst emotionale Werke mit Tiefgang also – ganz dem Anlass entsprechend.

Die mehr als 30 Sängerinnen und Sänger des Unterbaldinger Chores eröffnen das Konzert und tragen Stücke aus ihrem Repertoire vor, darunter „Ich wollte nie erwachsen sein“ oder „Der Löwe schläft heut’ Nacht“. Lange nicht mehr da gewesene Gastchöre bieten zudem mit den Unterbaldingern wieder ein abendfüllendes Programm: Die Männergesangsvereine Eintracht 1899 Mundelfingen und Frohsinn Riedböhringen werden zugegen sein. „Seit über zehn Jahren dürften die uns nicht mehr besucht haben“, freut sich Baumann. Folglich werden insgesamt 110 Sänger der drei Chöre, wenn auch nicht gemeinsam, auf der Bühne zu sehen sein. Auch die Gastchöre werden Lieblingsstücke wie „Küssen kann man nicht alleine“ oder „Männer mag man eben“ vortragen.

Die 1990 geborene Stefanie Egge hat erst im August vergangenen Jahres geheiratet und kürzlich ihr Referendariat am Schwarzwald-Gymnasium in Triberg (Deutsch und Musik) abgeschlossen. Als Chorleiterin wird sie nur noch beim Ostbaarsingen zu sehen sein. Der Eintritt zum Frühjahrskonzert kostet sechs Euro.