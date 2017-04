Bad Dürrheim "Bei Stadtentwicklung muss jeder mitarbeiten"

Der Nachfolgebau für die alte Rehaklinik Irma ist mehr als ein Wohn- und Geschäftshaus, sagt Stadtbaumeister Holger Kurz im Gespräch mit dem SÜDKURIER.

Herr Kurz, die Reaktionen im Gemeinderat auf Ihren Entwurf für den Nachfolgebau der Rehaklinik Irma waren kontrovers: Die CDU etwa bezeichnete den Bau als „für manche sicher gewöhnungsbedürftig“. Die Freien Wähler lehnen ihn in der Form ab. Wie gehen Sie damit um?

Der Bau ist aus einer städtebaulichen Konzeption entwickelt. Meistens wird dabei eins verkannt: Architektur ist nicht gleich Städtebau. Ob das Gebäude gefällig ist, stellt noch keine städtebauliche Konzeption dar. Es ist die städtebauliche Komponente, nicht mehr und nicht weniger. Die Kritik reduziert sich auf das Gebäude, nicht auf die gesamte Konzeption. Das ist schade, denn es geht hier darum, wie das Gebäude in das Gesamtgefüge integriert ist. Den Charakter des Gebäudes sehe ich aber nach wie vor als absolut richtig an. Ich finde es falsch, mit architektonischen Stilelementen zu arbeiten, die mit der heutigen Zeit nichts mehr zu tun haben. Das ist keine Stadtentwicklung.

Weil es nicht mehr zeitgemäß ist?

Ja. Wir leben heute anders. Wir haben in der Friedrichstraße auch kein Gebäude-Ensemble, das so erhaltenswert wäre, wie etwa in Tübingen auf dem Marktplatz, dass ich nichts anderes mehr daneben dulden sollte.

Gibt es in der Friedrichstraße überhaupt eine städtebauliche Konzeption?

Nein, eine Konzeption gibt es nicht, die Friedrichstraße hat sich vermutlich aus sich selbst heraus entwickelt. Einen Bebauungsplan gibt es nur für die linke Seite der Straße. Details wie Dachneigungen etwa sind ansonsten nicht vorgeschrieben. Ich halte es für falsch, alles über Bebauungspläne regeln zu wollen. Das wäre nur eine Momentaufnahme, keine Entwicklung. Stadtentwicklung bedeutet, dass man architektonische Zeitzeugen hat. Ob mir diese jetzt baulich gefallen oder nicht, bleibt dahin gestellt.

Wird es zum Problem, wenn an zentraler Stelle in der Stadt ein Konzept fehlt?

In dem Fall sind auch die Anwohner und die Gewerbetreibenden in der Pflicht, mehr für Qualität zu sorgen. Die Schaufenster in der Friedrichstraße beispielsweise laden nicht gerade zum Flanieren ein. Das ist keine Situation, die ich verkehrlich oder architektonisch lösen kann. Da gehört Eigeninitiative dazu. Bei Stadtentwicklung muss jeder mitarbeiten, auf allen Ebenen. Es ist zu eindimensional gedacht, Stadtentwicklung nur auf die Vorgaben zu reduzieren, die von der Stadt oder vom Bauamt kommen.

Was fehlt dem verkehrsberuhigten Bereich in der Friedrichstraße dringend?

Für mich stellt es sich etwas diffus dar, was die Geschäfte dort anbelangt. Ebenso die verkehrliche Situation: Die einen wollen die Parkplätze behalten, die anderen wollen alle weghaben. Auf jeden Fall muss da etwas passieren. Das hübsche Schaufenster alleine reicht da natürlich nicht. Die Frage ist etwa, ob man eher Geschäfte mit einem Schwerpunkt hier ansetzt, die im touristischen Bereich angesiedelt sind, oder Einzelhandel für die Bewohner stärkt. Sicher muss man sich dann auch über Aufenthaltsqualitäten unterhalten, das ist wieder eher eine Angelegenheit der Stadtplanung.

Die Friedrichstraße muss also dringend wiederbelebt werden.

Ja. Vielleicht wird dann das Konzept um den Irma-Nachbau, auch in Kombination mit einer Aufwertung des Hindenburgplatzes, ein stärkerer Frequenzbringer als die Friedrichstraße selbst. Oder, und das erhoffe ich mir, mit dem Neubau geht eine Belebung der Friedrichstraße einher.

Was planen Sie für den Hindenburgpark?

Ich würde mir wünschen, dass es da eine stärkere Nutzung mit einer längeren Aufenthaltsdauer gibt. Für die Geschäfte, für die Stadt bringt das einen Qualitätsgewinn.

Wie kann man das erreichen?

Die neue Irma in ihrer architektonischen Ausformung ist daraus entwickelt, dass es eine städtebauliche Konzeption gibt. Und die Idee hierbei ist, die Bereiche vom Solemar über das Kurhaus, den Hotelkomplex, den Fußweg an der Musel entlang mit der Johanneskirche und dem Park, Irma miteinander zu verbinden. Irma ist eine Perle an einer Kette, die im Idealfall weiter über die Friedrichstraße bis zum Lindenplatz weitergeführt wird.

Es geht also um die ganze Kette, die mir gefallen muss. Eine einzelne Perle spielt keine große Rolle.

Wenn die Perle an der richtigen Stelle aufgefädelt ist, ist schon vieles richtig. Ich finde es aber auch gut, wenn man sich an den Objekten reibt, nur so entsteht Entwicklung.

Zur Person

Holger Kurz ist seit Sommer vergangenen Jahres Stadtbaumeister in Bad Dürrheim. Zuvor war er unter anderem in der Stadtverwaltung Rottweil als stellvertretender Abteilungsleiter und Bauverständiger tätig. Kurz wurde 1973 in Schwenningen geboren und machte zunächst eine Schreinerlehre. Anschließend studierte er Architektur in Stuttgart und Wien.