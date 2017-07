Bad Dürrheim Baustelle B 27 / B33 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen: Behinderungen wegen Sanierung

Wegen der Sanierungsarbeiten auf der B 27 / 33 zwischen Bad Dürrheim und Donaueschingen müssen Autofahrer und Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel mit Behinderungen und Verspätungen rechnen, heißt es seitens des Regierungspräsidiums.

Bad Dürrheim (bim) Der zweite Bauabschnitt der Sanierungsarbeiten auf der Bundesstraße 27/33 zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim haben nun begonnen. Bis Mittwoch ist die Baustelle eingerichtet worden, heute nun beginnen die Arbeiten auf der gut drei Kilometer lange Strecke. Mitte September soll die Sanierung abgeschlossen sein, meldet das Regierungspräsidium Freiburg. "Deshalb wird es in dieser Zeit zu Verkehrseinschränkungen kommen", so die Behörde. Der Verkehr wird in beiden Richtungen nur einspurig geführt. Auch der Linienbus-Verkehr ist betroffen.

Voll gesperrt ist die Scheffelstraße nun für den von der B 27 kommenden Verkehr. Dies gilt auch für die Ausfahrt Scheffelstraße in Richtung Donaueschingen. Die von der Scheffelstraße kommenden Autofahrer können aber weiterhin in Richtung Villingen-Schwenningen fahren. Heißt: An der Anschlussstelle Scheffelstraße geht es nur noch in Richtung Villingen raus, in die Kurstadt rein geht es hier erst einmal nicht mehr. Während der Sanierung geschlossen bleibt auch der Anschluss Bad Dürrheim Süd/Solemar von Donaueschingen kommend. In Richtung Donaueschingen bleibt er geöffnet. Autofahrer, die aus Richtung Donaueschingen kommen, gelangen über das Gewerbegebiet nach Bad Dürrheim.

Auch Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel müssen sich auf Behinderungen und Verzögerungen einstellen. Zudem werden folgende Bus-Stops bis zum 15. September nicht mehr bedient: Haltestelle Wasserstein, Scheffelstraße I, Adlerplatz I und Schulstraße auf der Linie 7280 aus Villingen kommend. Ausgestiegen werden kann am Busbahnhof.