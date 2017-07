Bad Dürrheim Barockkonzert rundet Bad Dürrheimer Luther-Woche ab

Die Stunde der Kirchenmusik begeistert das Publikum mit emotionalen Tönen.

Die Konzertreihe Stunde der Kirchenmusik in der evangelischen Johanneskirche bildet den Schlusspunkt zur ausklingen Luther-Festwoche in Bad Dürrheim. Bei zwölf Veranstaltungen in sieben Tagen begingen Pfarrer Bernhard Jaeckel und sein Team das Jubiläum zu 500 Jahren Reformation. Zur Abschlussveranstaltung führte Walter Fürniß nun als Organisator der Konzertreihe wieder das Zepter. Angesetzt war eine sommerliche Barockserenade mit einem Originalinstrument aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

So griff Hans-Joachim Berg zu den Saiten seiner Barockvioline mit ihrem typisch obertönigen und transparentem Barockklang. In der besinnlichen Akustik der Johanneskirche ein faszinierendes Erlebnis. Das agierende Trio wurde von Irene Mennen-Berg an der Blockflöte und Susanne Heinrich am Cembalo komplettiert. Insbesondere das Duo Berg sind bei der Konzertreihe keine Unbekannten und verleihen ihr mit ihren Auftritten einen hochkarätigen Touch.

Das harmonische Gerüst der Barockmusik mit ihrem typischen Generalbass am Cembalo scheint auch in der Kurstadt noch beliebt zu sein, immerhin rund 90 Besucher lockte das Programm an einem Sonntagabend auf die Kirchenbänke. Ohne Gesangsbegleitung fühlte das Publikum sich in die höfische Gesellschaft des 17. Jahrhunderts zurückversetzt. Kein Wunder, ist doch ein zentraler Aspekt der Barockmusik die Betonung menschlicher Gemütszustände und Emotionen.

Bei den Hauptrepräsentanten dieses Stils, wie beispielsweise Johann Sebastian Bach, spielte sich ein dekadenter Tanz mit Paaren in weiß gepuderten Perücken mit übermäßigem Parfumgebrauch nahezu zwangsläufig vor dem inneren Auge des Hörers ab. Ein Fest der Sinneseindrücke für das Auditorium. Das von Fürniß verhängte Klatschverbot ignorierend sprach der provozierte Zwischenapplaus von der Begeisterung unter den Hörern. Ein musikalischer Hochgenuss zum Abschluss der Luther-Festwoche.

Am 23. Juli singt bei der Stunde der Kirchenmusik der Chor Unisono. Ab 19. 30 Uhr bei gewohnt freiem Eintritt.