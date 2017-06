Unterbaldingen / Oberbaldingen Baldingen bald fix im Internet

Der Gemeinderat beschließt den Anschluss an das Glasfasernetz, geplant ist das Ganze 2018. Die Öfinger müssen noch auf Anschluss warten.

Mit Spitzengeschwindigkeiten im Internet surfen: Nachdem Biesingen und Sunthausen seit März dieses Jahres an das neue Glasfasernetz angeschlossen sind, sollen nun auch Haushalte in Unterbaldingen und Oberbaldingen versorgt werden. Das hat der Gemeinderat gestern Abend bei seiner Sitzung im Haus des Bürgers beschlossen. 2018 soll der Ortsnetzausbau erfolgen, die Stadt würde dies nach derzeitiger Schätzung gut 691 500 Euro kosten: 600 000 Euro allein für die Erschließung, 91 500 Euro für die Belagserneuerung des Gehwegs.

"Wir müssen für diese Aktion werben, so viele Anwohner wie möglich müssen überzeugt werden", sagte Stadtrat Günter Tschida (Freie Wähler). "Die Älteren müssen an die Jüngeren denken." Denn gerade hier liegt die Krux: Interessenten, die während der Maßnahme einen Hausanschluss gelegt bekommen möchten, tragen nur die Kosten für eben diesen Hausanschluss auf dem eigenen Grundstück. Entschließen sich Hauseigentümer erst nach Beendigung der Arbeiten für einen Hausanschluss, müssen sie auch die Kosten für das erneute Aufbrechen des öffentlichen Grunds tragen, der dann notwendig wird, um das Grundstück mit der Trasse zu verbinden. Für die reine Verbindung, die Ablage aufs Grundstück, zahlen die Eigentümer pauschal 100 Euro. Eine Informationsveranstaltung für die Einwohner ist für Juli vorgesehen.

Für den Landkreis ist der Ausbau der Hauptstrangtrasse, der sogenannten Backbone, in diesem Gebiet wichtig, weil er eine Verbindung zum Nachbarlandkreis Tuttlingen bedeutet. Spätestens 2018 ist er geplant, finanziert wird der Ausbau vom Land. Im Zuge dieses Ausbaus kann das Ortsnetz entlang dieser Trasse daher im östlichen Gehweg ausgebaut werden, ohne dass der Kommune Kosten für die Erdarbeiten entstehen. Im gleichen Schritt können Querleitungen mit Hausanschlüssen jeweils rechts und links entlang der Trasse errichtet werden (Kosten: etwa 600 000 Euro). Weil mit den Kabelverlegearbeiten aber nur die Hälfte der Gehwegfläche erneuert werden kann, muss eben mit 91 500 Euro für die Belagserneuerung des restlichen Gehwegs kalkuliert werden. Die Kosten werden im Nachtragshaushalt eingestellt.

"Wir sind uns wohl alle in der Grundrichtung einig, dass diese Möglichkeit vorangetrieben werden muss", sagte Wolfgang Kaiser (LBU). "Aber das Versorgungslevel ist in Baldingen schlechter, als in Sunthausen und Biesingen", betonte er. Es werde die Hausbesitzer mehr Überzeugungskraft kosten, beim Ausbau mitzumachen. Mit einer Anschlussquote von 50 Prozent rechnet der Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar.

"Mit Interesse verfolgen wir den Breitbandausbau", sagte Öfingens Ortsvorsteherin Astrid Schweizer-Engesser und erkundigte sich, wann mit einem Breitbandausbau im Ortsteil zu rechnen sei. "Wir müssen die nächsten Ausbaustufen festlegen", sagte Bürgermeister Walter Klumpp.

Weitere Beschlüsse