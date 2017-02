Bad Dürrheim Bad Dürrheims Alt-Bürgermeister Gerhard Hagmann wird 75 Jahre alt

Alt-Bürgermeister war 24 Jahre lang im Amt. Er begleitete markante Projekte in der Stadt. Bis heute lebt er in der Kurstadt mit seiner Ehefrau.

Bürgermeister Walter Klumpp bezeichnete ihn einst als „Glücksfall für Bad Dürrheim“, sein Markenzeichen sei von Anfang an „ein klarer, nüchterner Blick für das Notwendige und Machbare“ gewesen, sagte Norbert Nothelfer, ehemaliger Landrat, Regierungspräsident und Wegbegleiter, über ihn: Heute wird Altbürgermeister Gerhard Hagmann 75 Jahre alt.

Als Hagmann am 1. Juni 1979 mit 37 Jahren seinen Amtseid als Bürgermeister von Bad Dürrheim leistete, waren seine Startbedingungen keine einfachen: Verschuldet war die Kurstadt damals, Mammutprojekte standen ins Haus, die bis heute markant geblieben sind für die Stadt. Während seiner Amtszeit wurden die Ortsteile eingemeindet, 1983 ist die Planung des Solemar – das Flagschiff Bad Dürrheims – in Angriff genommen worden. Keine vier Jahre später wurde das 33-Millionen-Mark-Projekt eingeweiht.

Es folgte etwa das Feriendorf in Öfingen, das Gewerbegebiet in Bad Dürrheim entstand, die Wasser- und Abwasserversorgung der gesamten Ostbaar wurde realisiert, das Haus des Bürgers für sieben Millionen Mark saniert, die Salinen-Sporthalle 1992 eröffnet. 1994 war Bad Dürrheim Gastgeber für die Landesgartenschau. 24 Jahre lang wich Hagmann der Stadt und seinen Bürgern dabei nicht von der Seite. Das kam an. Immer bei ihm: Seine Frau Hannelore mit den gemeinsamen drei Kindern, später vervollständigten vier Enkel die Familie.

Aufgewachsen ist Gerhard Hagmann in Villingen. Sein Studium der Rechtswissenschaften führte ihn nach München, Kiel und nach Freiburg. Er absolvierte die Bundesfinanzakademie in Siegburg, war an der Oberfinanzdirektion in Freiburg tätig und begann danach als Assessor in der Haushaltsabteilung mit Schwerpunkt Kultusministerium in Stuttgart. Sieben Jahre arbeitete der Jurist als Landesbeamter in der Landeshauptstadt, in der er damals auch mit seiner Familie wohnte.

„Gerhard Hagmann glänzte mit Sachverstand, bewahrte den Überblick, behielt Ruhe und zeigte Charakter“, sagte sein Wegbegleiter, der ehemalige Oberbürgermeister von Donaueschingen, Bernhard Everke über den engagierten Kommunalpolitiker. Lehnt sich ein solcher Mann der Taten zumindest mit 75 Jahren einmal zurück? Natürlich nicht.

Bis heute ist Gerhard Hagmann vielfältig aktiv, war etwa an der Entstehung des „Generationentreffs Lebenswert“ beteiligt und ist dort nach wie vor im geschäftsführenden Vorstand als Beirat engagiert.

Für seine zahlreichen Hobbys – darunter Reisen und Sport – habe er im Moment daher wenig Zeit, sagt er. Hinzu kommt, dass seine mit im Haus lebende Schwiegermutter mit ihren 103 Jahren seine Unterstützung benötige und für die ganze Familie im Vordergrund stehe. Längerer Urlaub sei ihm und seiner Frau Hannelore daher momentan nicht möglich.

Große Pläne für die nächste Zeit habe er also nicht, lässt er wissen. Seinen Geburtstag feiert er dafür mit seiner Frau, den Kindern und Enkelkindern. Im Sommer soll dann vielleicht ein Gartenfest folgen. Wenn die Zeit es zulässt.

Vita

Gerhard Hagmann wurde am 1. Februar 1942 geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in München, Kiel und Freiburg, zudem absolvierte er die Bundesfinanzakademie in Siegburg. Seinen Amtseid legte er am 1. Juni 1979 ab. 24 Jahre, bis 2003, war er Bürgermeister der Stadt. Bis heute lebt er in Bad Dürrheim, gemeinsam mit seiner Frau Hannelore. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder – Christoph, Michael und Christine – und vier Enkel.