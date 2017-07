Bad Dürrheim Bad Dürrheimer muss sich wegen versuchter sexueller Nötigung zweier Frauen verantworten

Das Landgericht Konstanz prüft eine Unterbringung des 59-Jährigen in eine Psychiatrie.

Im Sommer vorigen Jahres soll ein laut Staatsanwaltschaft Konstanz psychisch gestörter, 59-jähriger Mann aus Bad Dürrheim zwei Frauen durch exhibitionistische Handlungen belästigt haben. Außerdem soll er gegen ein gerichtliches Näherungsverbot verstoßen, Polizeibeamte beleidigt und bedroht und einen Nachbarn verletzt haben. Da die Staatsanwaltschaft den Mann mit eingeschränkter Schuldfähigkeit für gemeingefährlich hält, stellte sie einen Antrag auf Unterbringung in der Psychiatrie. Jetzt muss das Landgericht Konstanz die Beschuldigungen gegen den 59-Jährigen prüfen und mit Hilfe eines Sachverständigen entscheiden, ob er unbefristet in die Psychiatrie muss.

Vor Gericht stritt der 59-Jährige die ihm zur Last gelegten Taten ab. In schwer verständlicher, nuscheliger Sprache machte er deutlich, dass seiner Meinung nach an den Vorwürfen nichts dran sei. Teilweise wirkte er darüber sogar belustigt. Er behauptete, die Polizei in Bad Dürrheim habe ihn auf dem Kieker und sei täglich grundlos bei ihm aufgetaucht. Sein "Lieblingspolizist", den er als "Stadtsheriff von Bad Dürrheim" bezeichnete, habe ihn schon vier Mal in die Psychiatrie gebracht. Der aus Nordrhein-Westfalen stammende Beschuldigte lebte bis vor kurzem im Raum Freiburg. Bereits drei Monate nach seiner Ankunft sei er "in der Psychiatrie gelandet". Nach einer schweren Kopfverletzung leidet er an einer "Störung der Impulskontrolle".

Völlig hilflos reagierte eine 72-jährige Frau aus Bad Dürrheim, als der 59-Jährige während einer Wohnungsbesichtigung plötzlich körperliche Annäherungsversuche startete. Man sei zusammen auf dem Sofa gesessen, wobei er immer näher gerückt sei, berichtete sie. Dann habe er plötzliche seine Hose heruntergezogen und sich neben ihr selbst befriedigt. Sie habe gedacht, wenn sie sich ruhig verhalte, werde er ihr nichts tun. Aber als er sie aufgefordert habe, selbst Hand bei ihm anzulegen, habe sie gesagt: "Ich bin keine Hure!" Danach habe sie ihm ein Stück Küchenpapier gegeben, um sich zu säubern. Gleichzeitig habe sie ihn gebeten, die Wohnung zu verlassen. Der Mann habe aber gemeint, er sei noch nicht fertig, und das Ganze noch einmal auf dem Boden liegend wiederholt. Das habe sie von außen beobachten können, als sie in der Küche eine Zigarette geraucht habe. Danach habe man noch über eine Ablösesumme für die Küche diskutiert. Und sie habe ihm eine Tasche ihres verstorbenen Mannes angeboten, für die er 20 Euro zahlen wollte. Danach sei er endlich gegangen. In den Folgetagen habe er sie noch viele Male belästigt und geklingelt, bis die Polizei ihm Einhalt geboten habe.

Laut Anklage soll der Mann drei Wochen später eine Nachbarin sexuell belästigt haben, indem er vor ihr seine Hose öffnete. Nachdem die Polizei im November vorigen Jahres aufgrund mehrerer Diebstähle im Haus seine Wohnung durchsuchte, soll er die Beamten übel beleidigt und bedroht haben. Einige Wochen später soll er einen Nachbarn so fest mit der Hand auf die Brust geschlagen haben, dass dieser Herzschmerzen erlitt. Außerdem soll er entgegen eines Kontaktverbots im Dezember wieder vor der Wohnung einer Frau aufgetaucht sein. Die Verhandlung wird fortgesetzt.

Unterbringung

Für die Unterbringung eines Straftäters in eine psychatrische Einrichtung nach Paragraf 63 des Strafgesetzbuchs gelten strenge Kriterien. Denn eine solche Anordnung kommt einem schweren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte gleich. Die Gerichte stützen sich in ihrer Entscheidung deshalb auf psychiatrische Gutachten. (emv)