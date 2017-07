Bad Dürrheim Bad Dürrheimer Stadtteile setzen Hoffnungen in zwei Millionen Euro

Das ELR-Schwerpunktprogramm könnte das Leben in den Dörfern fördern. Privatleute profitieren von 50-Prozent-Zuschüssen bei Wohnbau-Sanierungen; gleichzeitig sollen Dorf-Wirtschaften und Metzger oder Bäcker unterstützt werden.

Bad Dürrheim – Im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt unter Konkurrenzsituation beim Regierungspräsidium in Freiburg als ELR-Schwerpunktgemeinde beworben und wurde im September aufgenommen – eine von 35 Gemeinden Baden-Württembergs. Mit der Aufnahme als Schwerpunktgemeinde – inklusive aller Ortsteile – stehen Bad Dürrheim über fünf Jahre hinweg pro Jahr 400 000 Euro Fördergelder zur Verfügung, also insgesamt zwei Millionen Euro. Das Regierungspräsidium passe unter Einbeziehung bisheriger Erfahrungen und absehbarer Entwicklungen in einem laufenden Prozess jedes Jahr die Förderrichtlinien an, erklärte Kommunalplaner Henner Lamm bei der zweiten Informationsveranstaltung in Sunthausen.

Ziele: Zu den inhaltlichen Zielen gehört die Stärkung zentraler Funktionen der öffentlichen und privaten Daseinsvorsorge, der technischen Infrastruktur und einer guten Lebensqualität. Weitere Themen sind die Aufwertung und Stärkung der Ortszentren und die Förderung der Innenentwicklung, Aktivierung der Bürgermitwirkung und des bürgerschaftlichen Engagements. Zu den strategischen Zielen der Verwaltung gehört die Weiterentwicklung der über zehnjährigen Erfahrungen bei der Dorfentwicklungsplanung, die Entwicklung einer Gesamtstrategie für die Interessen der Stadtteile, Verzahnung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit.

Zu den inhaltlichen Zielen gehört die Stärkung zentraler Funktionen der öffentlichen und privaten Daseinsvorsorge, der technischen Infrastruktur und einer guten Lebensqualität. Weitere Themen sind die Aufwertung und Stärkung der Ortszentren und die Förderung der Innenentwicklung, Aktivierung der Bürgermitwirkung und des bürgerschaftlichen Engagements. Zu den strategischen Zielen der Verwaltung gehört die Weiterentwicklung der über zehnjährigen Erfahrungen bei der Dorfentwicklungsplanung, die Entwicklung einer Gesamtstrategie für die Interessen der Stadtteile, Verzahnung und Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit. Änderungen: Erweitert habe sich der Begriff Grundversorgung, so Lamm. Die Stärkung der Grundversorgung erfolge durch die Förderung von Dorfgasthäusern, Dorfläden, Metzgereien und Bäckereien. Die Förderung für Wohnbauprojekte wurde auf Siedlungen bis in die 1960er Jahre erweitert, wenn diese mit der historischen Ortsmitte zusammengewachsen sind und Entwicklungsbedarf besteht. 50 Prozent der Fördermittel fließen in den Förderschwerpunkt Wohnen – vorher 30 Prozent. Modernisierung und Umbau von Rathäusern und Kindergärten sind jetzt auch förderfähig.

Erweitert habe sich der Begriff Grundversorgung, so Lamm. Die Stärkung der Grundversorgung erfolge durch die Förderung von Dorfgasthäusern, Dorfläden, Metzgereien und Bäckereien. Die Förderung für Wohnbauprojekte wurde auf Siedlungen bis in die 1960er Jahre erweitert, wenn diese mit der historischen Ortsmitte zusammengewachsen sind und Entwicklungsbedarf besteht. 50 Prozent der Fördermittel fließen in den Förderschwerpunkt Wohnen – vorher 30 Prozent. Modernisierung und Umbau von Rathäusern und Kindergärten sind jetzt auch förderfähig. Stand: Im Vorfeld der Antragsstellung wurde bereits ein umfangreicher Zielekatalog zusammengestellt. Sofort nach der Anerkennung wurden die ersten Anträge auf den Weg gebracht. In den Gemeinden wurden durch eine Umfrage Handlungsfelder erarbeitet, deren Auswertung den jeweiligen Ortschaftsräten inzwischen vorliegt. Derzeit würden die im Oktober einzureichenden Anträge ausgearbeitet. Da jedoch nur 400 000 Euro zur Verfügung stehen, gilt es, die Projekte fair und transparent auszuwählen. Hierfür wurde das ELR-Forum ins Leben gerufen. Das Forum besteht aus insgesamt zwölf stimmberechtigten Mitgliedern, aus jedem Stadtteil zwei Vertreter. Nicht stimmberechtigt ist das Beratungsteam, bestehend aus Henner Lamm vom Planungsbüro, Bauamtsleiter Holger Kurz und Hauptamtsleiter Markus Stein. Das ELR-Forum wird von Helmut Bertsche aus Hochemmingen geleitet.

Im Vorfeld der Antragsstellung wurde bereits ein umfangreicher Zielekatalog zusammengestellt. Sofort nach der Anerkennung wurden die ersten Anträge auf den Weg gebracht. In den Gemeinden wurden durch eine Umfrage Handlungsfelder erarbeitet, deren Auswertung den jeweiligen Ortschaftsräten inzwischen vorliegt. Derzeit würden die im Oktober einzureichenden Anträge ausgearbeitet. Da jedoch nur 400 000 Euro zur Verfügung stehen, gilt es, die Projekte fair und transparent auszuwählen. Hierfür wurde das ELR-Forum ins Leben gerufen. Das Forum besteht aus insgesamt zwölf stimmberechtigten Mitgliedern, aus jedem Stadtteil zwei Vertreter. Nicht stimmberechtigt ist das Beratungsteam, bestehend aus Henner Lamm vom Planungsbüro, Bauamtsleiter Holger Kurz und Hauptamtsleiter Markus Stein. Das ELR-Forum wird von Helmut Bertsche aus Hochemmingen geleitet. Themen der Ortsentwicklung: Im Sinne der nachhaltigen Ortsentwicklung sollen in die weitere Arbeit in den Stadtteilen wie auch im Forum Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Mehrgenerationenwohnen, Demografie, Mobilität, gesellschaftliches Zusammenleben, Nachbarschaftshilfe, Ortsgestaltung einbezogen werden.

Im Sinne der nachhaltigen Ortsentwicklung sollen in die weitere Arbeit in den Stadtteilen wie auch im Forum Schwerpunktthemen wie zum Beispiel Mehrgenerationenwohnen, Demografie, Mobilität, gesellschaftliches Zusammenleben, Nachbarschaftshilfe, Ortsgestaltung einbezogen werden. Hoffnungen: Hubert Baier (Sunthausen) und Peter Kühnle (Unterbaldingen) forderten, verloren gegangene Infrastruktur und Arbeitsplätze in die Ortsteile zurückzuholen. Die Sicherung der Grundversorgung bleibt Thema. Erwin Nopper und Heinz Messmer aus Öfingen brachten ihre Initiative zur organisierten Nachbarschaftshilfe zur Sprache. Das sei ein Thema, das die ganze Stadt betreffe, so Hauptamtsleiter Stein, man mache sich bereits Gedanken. Der Gemeinderat werde sich in seiner nächsten Sitzung mit einer Lösung für die Grundversorgung in Ober- und Unterbaldingen beschäftigen, kündigte er an. Da gebe es schon verschiedene Ideen.

Nachbarschaftshilfe

Am 6. Oktober wird in der Aula der Ostbaarschule der Verein "Von Haus zu Haus" aus Gaienhofen seine Arbeit und Struktur in Bezug auf die Nachbarschaftshilfe vorstellen. Danach sollen besonders in Bezug auf das Projekt "Quartier 2020 – gemeinsam gestalten" des Sozialministeriums weitere Schritte erarbeitet werden. Im November begrüßt Bad Dürrheim als Gastgeber die Vertreter aus allen anderen Schwerpunktgemeinden zum Informationsaustausch.