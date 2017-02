BadDürrheim Bad Dürrheimer Schabelhexen werden 30 Jahre alt

Die Zunft der Bad Dürrheimer Schabelhexen feiert ihr 30-jähriges Bestehen und ist stolz auf die mysteriöse Gruppe, auf die sich ihre Gründung bezieht...

Bad Dürrheim – Einst sollen es arme und eigenartige Menschen gewesen sein, die auf dem Gewann "Schabel" in unmittelbarer Nähe zur Kur- und Bäderstadt gewohnt haben, erzählt die Stadt-Chronik. Diese Mystik griffen die Gründer der Schabelhexen auf, als sie sich formierten. In diesem Jahr feiert die Zunft ihr 30-jähriges Bestehen.

"Eine Schabelhexe sein zu dürfen ist etwas Großartiges. Die Mutation des Menschen ist ein geheimnisvoller Akt, den alle erlebt haben müssen, die den Status einer Hexe anstreben". Sarah Rielke hat diesen Schritt Anfang des Jahres gewagt: In einer mystischen Prozedur hoben sie die Hexenmeister Jürgen Jauch, Tobias Spruth und Björn Dölker in den Status einer Hexe. Seither trägt sie den aus der Mythologie entnommenen Namen "Rollgardina". Zurvor musste sie in mehreren Schritten eine Taufprozedur durchlaufen. Gemeinsam mit fünf anderen aneinander geketteten Täuflingen wurde sie etwa an den Pranger gestellt.

Ungebrochen ist der Drang in der Kurstadt eine Hexe zu sein. Diese Entwicklung bestätigt auch Sandra Dölker, die seit Jahren ein Familienmitglied der Schabelhexen ist. Über das gesamte Jahr registriert sie besondere Vorkommnisse, um sie zu Beginn der fünften Jahreszeit noch einmal im Kreise der Hexen zu analysieren. Die Hexenzunft beteiligt sich intensiv am örtlichen Fasnetgeschehen und nimmt in den Wochen vor den hohen Tagen an diversen Umzügen und Bällen in der Region teil.

Die Zunft ist damit ein fester Bestandteil des Stadtgeschehens – die einstigen Bewohner des Gewann "Schabel" hingegen, lebten am Rande der Gesellschaft: Nachts zogen sie im Kerzenschein auf die Äcker, um Kartoffeln zu sammeln und ihren Hunger zu stillen. Das Flackern der Kerzen in der Nacht machte auf die Stadtmenschen einen mystischen Eindruck, trieb ihnen den kalten Schweiß auf die Stirn. Schnell war von einem Geister- und Hexenvolk die Rede, das im "Schabel" sein Unwesen treibt.

Doch erst 1987 tauchten die ersten Hexen im Gewann auf: Ihr Häs, das die Wappenfarben von Bad Dürrheim beinhaltet, ließ bei den Kurstädtern keinen Zweifel aufkommen: Das Gerücht vom Hexentreiben am Rande der Stadt war Realität geworden.

Seit Februar 1987 sind nun 30 Jahre vergangen. Die Schabbelhexen haben sich längst als feste Größe der städtischen Fasnet und als Vollmitglied in der Schwarzwälder Narrenvereinigung etabliert. Sie zählen knapp 80 Aktive, doch noch immer gibt es Jahr für Jahr neue Anwärter für die es erstrebenswert ist, die fünfte Jahreszeit als Schabelhexe zu erleben. Ihren runden Geburtstag feiern die Schabelhexen nicht an Fasnet, sondern gemeinsam mit der Schwarzwälder Narrenvereinigung am Herbstkonvent.

Die Zunft

Die Schabelhexen feiern in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag. Seit 2004 sind sie Vollmitglied der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV). Aktuell zählen die Schabelhexen rund 80 Aktive. Zunftmeister ist Martin Großmann, sein Stellvertreter ist Jürgen Jauch. Die Hexengruppe ist am 28. Oktober 2017 erstmals Gastgeber des Herbstkonvents der Schwarzwälder Narrenvereinigung, der in der Siedepfanne stattfindet.