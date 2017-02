Bad Dürrheim Bad Dürrheimer Kinderumzug: Munteres Heischen unterm Narrenbaum

Der traditionelle Bad Dürrheimer Kinderumzug gipfelt im Aufstellen des Kindernarrenbaums und der Bitte nach Süßigkeiten.

Es war gegen 14.30 Uhr, als der Kinderumzug an traditioneller Stätte beim Gasthaus Krone aufbrach, um den 11,11 Meter hohen Narrenbaum in Kooperation mit der Siedergilde zu errichten. Ehrenzunftmeister Karl-Heinz Hornberger freute sich beim Anblick der begeisterten Kinder, die sich in diesem Jahr zum 20. Mal nach neuzeitlicher Narrenrechnung trafen.

Zahlreiche Eltern waren mit ihren Kindern gekommen und Hornberger erinnerte sich noch gut an die Anfänge: "Es war immer mein Ziel den Kinderumzug gemeinsam mit dem Heischen zu kombinieren." Das Erbetteln von Süßigkeiten nach dem Aufsagen diverser Fasnetsprüchle sollte so wieder salonfähig gemacht werden. Zeit zum Üben hatten die Kinder vor dem Rathaus, wo Karl-Heinz Hornberger gemeinsam mit den Narrenrätinnen Josi Bender und Petra Böhnisch diverse Fasnetsprüchle mit der jüngsten Generation einstudierte.

Auch Bürgermeister Walter Klumpp ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und war prompt das erste "Heischopfer" der Kinder. "Giezig, Giezig" schallte es ihm entgegen und nach ein paar weiteren Narrensprüchen erweichte sich sein Herz und es gab reichlich Leckereien. Anschließend zog der Tross zum Heischen durch die Geschäfte der Innenstadt. Dort trafen die Kinder dann auch auf großzügige Geschäftsinhaber.