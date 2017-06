Bad Dürrheim Bad Dürrheimer Eugen Höfler ist 95 Jahre alt

Eugen Höfler ist ein echtes Bad Dürrheimer Urgestein. Das ist sein Geheimnis eines glücklichen Lebens...

Bad Dürrheim (sgn) In der Josefstraße feierte am Pfingstmontag das Dürrheimer Urgestein Eugen Höfler seinen 95. Geburtstag. Ein grandioses Lebensalter, das natürlich unglaublich viele Erinnerungen beinhaltet. Eine große Gratulantenschar besuchte den Jubilar an seinem Ehrentag. Darunter drei Söhne, sechs Enkel und acht Urenkel. Auch Freunde und Bekannte ließen es sich nicht nehmen, bei dem beliebten Kurstädter vorbeizuschauen.

Eugen Höfler ist gebürtiger Heidenhofener. 1937 kam er nach Bad Dürrheim, gezeichnet vom Krieg. "Meine Frau hat mich wieder aufgepäppelt", sagt er in Gedenken an sie. Mehr als 65 Jahre war das Paar verheiratet. Höfler machte in Bad Dürrheim eine Ausbildung zum Schuhmacher – bei seinem späteren Schwiegervater. Denn während seiner Lehre verliebte er sich in seine Hildegard.

Sein Leben lang war er unterwegs, sagt Eugen Höfler. 55 Jahre lang sang er im Kirchenchor, 50 Jahre erklang seine Stimme im Trachtenverein, zur Narrenzunft und zum Turnerbund gehörte er auch. Beim Schützenverein war er Mitglied und als Selbstständiger war er überdies im Gewerbeverein dabei. Dazu kommen mehrere Jahre als erster Vorsitzender des Schwarzwaldvereins und 20 Jahre als Wander- und Fahrradführer für die Kurverwaltung. Noch im Alter von 90 Jahren schwang er sich, wann immer es nur irgendwie ging, in den Fahrradsattel und ging auf 30 bis 40 Kilometer lange Fahrradtouren.

Auch heute noch liebt Eugen Höfler die Abwechslung, lässt es aber inzwischen etwas ruhiger angehen. Zur wöchentlichen Cego-Runde wird er nun mit dem Auto abgeholt. Schon seit 20 Jahren trifft sich die Seniorenrunde zu diesem schwarzwälder Kartenspiel. "Ich bin immer gern in netter Gesellschaft gewesen und das bin ich auch heute noch", sagt der Senior. Deshalb möchte der Bad Dürrheimer auf seine Spielrunde auch nicht verzichten, hält ihn das Kartenspiel doch auch geistig fit, wenn schon das Gehör manchmal nicht mehr so recht mitmacht. Und so wie er das Leben in vollen Zügen auskostet, genoss er auch seine Geburtstagsfeier mit seiner Familie und seinen Freunden.