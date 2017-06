Bad Dürrheim nun Fairtrade-Stadt

Jetzt ist es offiziell: Bad Dürrheim ist Fairtrade-Stadt. Was ändert sich dadurch?

Bad Dürrheim (bim) Euphorisch war die Stimmung gestern Abend, bei der Siegelverleihung und Auszeichnung der Stadt Bad Dürrheim als Fairtrade-Town. Die bundesweit 487. Fairtrade-Stadt ist Bad Dürrheim, die 102. in Baden-Würrtemberg, sagte Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz bei der Verleihung. Doch was kommt nun nach der Siegelverleihung?

"Ziel ist es, dieses Siegel auch mit Leben zu füllen", sagte Bürgermeister Walter Klumpp in seiner Ansprache. "Viele Flüchtlinge kommen aus Kriegsregionen zu uns", so der Bürgermeister weiter. Menschen seien aber auch auf der Flucht, weil sie keine Chance mehr sehen, um ihr Leben zu bestreiten. "Es ist wichtig, dass wir mit dem Fairen Handel einen Beitrag leisten, dass diese Menschen in ihren Heimatländern gute Lebens- und Arbeitsbedingungen vorfinden und dort bleiben können."

Konkret heißt das: Die Steuerungsgruppe – diese besteht aus 17 Vertretern von Vereinen, Kirchen, Schulen, Bürgern, Unternehmern und der Stadtverwaltung – prüft jetzt, welche Angebote des Fairen Handels für Bad Dürrheim in Frage kommen können. Als eine der Voraussetzungen für die Auszeichnung mussten bereits Produkte aus Fairem Handel in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und Kirchen verwendet werden. Die Produktpalette werde in diesem Zusammenhang bald erweitert, sagte Bürgermeister Walter Klumpp.

"Wir wollen die Euphorie aufgreifen, die hier ja nun wirklich zu spüren ist", sagte Patricia Ehret, Steuerungsgruppensprecherin der Stadt, am Rande des Festaktes. Durch das Siegel werde die Bevölkerung vermehrt auf Fairen Handel und die Produkte aufmerksam gemacht, dafür sensibilisiert.

Eine konkrete Idee der Gruppe ist, dass die Einzelhändler ihre Fairen Produkte stärker in den Fokus stellen, etwa durch entsprechende Aufsteller. Auch ihr faires Warenangebot soll wachsen. 19 Unternehmen, Schulen, Läden und gastronomische Einrichtungen stehen bereits hinter dem Konzept, bieten oder nutzen fair gehandelte Produkte an. Und ihre Gruppe soll noch wachsen.

Neben dem Anbieten fairer Waren und dem Stärken des Gedankens dahinter, gäbe es aber auch Möglichkeiten, Bad Dürrheim ganz konkret, fühlbar und sichtbar, zur Fairtrade-Stadt zu machen: "Das Fairtrade-Angebot geht bis zu fair hergestellt und gehandelten Pflaster- und Kieselsteinen", sagt Patricia Ehret und beginnt zu schwärmen. "Aber ob das irgendwann bei uns umsetzbar ist, muss jetzt erst einmal geprüft werden."