Bad Dürrheim Bad Dürrheim lockt mit Märkten und Basaren

Kunsthandwerkmarkt, Kinderbasar, Tauschbörse: Am Wochenende kamen Schatzsucher in Bad Dürrheim auf ihre Kosten.

Bummeln nach Herzenslust: Am Wochenende kamen Schatzsucher auf ihre Kosten. Bei der Tauschbörse in der Grund- und Werkrealschule bogen sich unter den vielen Waren die Tische. Kaum eine halbe Stunde später war der ganze Spuk vorbei und nur noch vereinzelte Reste waren übrig. Beim Kunsthandwerkmarkt in Bad Dürrheim standen alle Zeichen auf Frühling. Bei den 37 Ausstellern, etwas weniger als im vergangenen Jahr, wurde jeder fündig. In Unterbaldingen nutzten Hunderte Eltern die Gelegenheit, beim Kinderbasar mit Rädlemarkt des Kindergartens St. Josef Schnäppchen zu ergattern. Der Erlös des Basars kommt dem Kindergarten zugute. Bilder: Sabine Naiemi, Rainer Bombardi