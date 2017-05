Bad Dürrheim Bad Dürrheim hat mit hohem Kohlenstoffdioxidausstoß zu kämpfen

Die Pro-Kopf-Emission ist in der Kurstadt überdurchschnittlich hoch. Schuld daran ist laut einer Untersuchung überwiegend der Verkehr auf Autobahn und Bundesstraßen.

Die Kurstadt hat eine überdurchschnittlich hohen Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2). Das ist das Ergebnis einer von Tobias Bacher und Rolf Halter von der Energieagentur Schwarzwald-Baar-Kreis im Verwaltungsausschuss vorgestellten Bilanz. Demnach liege die Pro-Kopf-Emission in Bad Dürrheim trotz einem vergleichsweise geringen Energieverbrauch über dem Landesdurchschnitt. Dies liege vor allem am hohen Straßenverkehr.

Laut Abschlussbericht liegen die Kohlenstoffdioxid-Emissionen in Bad Dürrheim bei 10,7 Tonnen pro Einwohner, sagte Tobias Bacher. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liege bei rund acht Tonnen. In Bad Dürrheim habe der Straßenverkehr mit 43 Prozent den größten Anteil am CO2-Ausstoß. Danach folge mit 34 Prozent der Wirtschaftssektor und mit 22 Prozent die privaten Haushalte. Die kommunalen Liegenschaften machen nur einen Prozent aus.

"Wir haben geahnt, dass der Verkehr eine große Rolle spielen wird", sagte Tobias Bacher. Denn die Autobahn 81, die Bundesstraßen 27 und 33 und ein Autobahnzubringer seien vielbefahren und werden natürlich auch von ortsfremden Personen genutzt, deren Ausstoß in der Bilanz Bad Dürrheim zugerechnet werden müsse. "Wir können den Verkehr nicht herausrechnen" meinte Bacher. Dies sei ein Punkt, der so akzeptiert werden müsse.

Weitaus erfreulichere Nachrichten konnte der Experte über den Energieverbrauch berichten. Dieser liege in der Kurstadt, abzüglich Straßenverkehr, bei rund 18 400 Kilowattstunden pro Einwohner. Hier liege der Landesdurchschnitt bei rund 19 500 Kilowattstunden. Auch was erneuerbare Energie angeht hat Bad Dürrheim Vorbildcharakter. So komme 18,6 Prozent des Stroms und 14,8 Prozent der Wärme von erneuerbaren Energiequellen. Der Durchschnitt in Baden-Württemberg liege in diesen Bereichen bei 18 Prozent und elf Prozent. "In der Gesamtsumme steht Bad Dürrheim also gut da", fasste Tobias Bacher zusammen.

Verbesserungsmöglichkeiten liegen nach Meinung des Fachmanns überwiegend im privaten Bereich. Auf den Straßenverkehr auf Autobahn und Bundesstraße habe die Gemeinde wenig Einfluss und der Anteil der kommunalen Betriebe und Einrichtungen sei zu klein und mache somit kaum einen Unterschied. Für Veränderungen sei die Beteiligung der Bürger wichtig, sagte Bacher. Beispielsweise könnte die Gemeinde mit Förderprogrammen Anreize schaffen, um die Energieeffizienz von Privathäusern zu verbessern. Auch im Wirtschaftssektor liege laut Abschlussbericht hohes Potenzial: "Hier sollten Bestrebungen zu mehr Energieeffizienz in den Betrieben sowie im Gesundheits- und Tourismusbereich angeregt werden."

Der Verwaltungsausschuss nahm das Ergebnis mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis. "Obwohl wir gut dastehen, ist Handeln angesagt", kommentierte LBU-Gemeinderat Wolfgang Kaiser den Bericht. Er zeigte sich überzeugt, dass die Gemeinde mit geringen Geldaufwand Impulse für eine Verbesserung setzen könne. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, mögliche Maßnahmen zur Reduzierung des Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes zu entwickeln. Ob die überdurchschnittlich hohen Emissionen Auswirkungen auf das Prädikat "Heilklimatischer Kurort" haben, das Bad Dürrheim seit 1976 trägt, ist derzeit nicht bekannt. Bürgermeister Walter Klumpp war für eine Stellungnahme hierzu nicht zu erreichen.

Heilklimatischer Kurort

Um das Prädikat "Heilklimatischer Kurort" zu erhalten müssen Orte besondere Anforderungen erfüllen. So ist eine therapeutische Wirkung des Klimas wissenschaftlich nachzuweisen. Zudem muss eine gewisse Luftqualität erfüllt und die Belange des Umweltschutzes, speziell die Beschränkung des Straßenverkehrs und verkehrsbedingter Lärm, beachten werden. Bad Dürrheim ist seit 1976 heilklimatischer Kurort. (tol)