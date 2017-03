Das bürgerschaftliche Projekt startet am 13. Mai in der Realschule am Salinensee. Doch bis dahin werden noch dringend ehrenamtliche Reparateure und Näherinnen gesucht.

Für Frank Obrowski aus Hochemmingen ist es eine Selbstverständlichkeit: Geht etwas kaputt, wird erst versucht es zu reparieren, statt es gleich wegzuwerfen. Der Uhrmacher in Ruhestand ist der erste Handwerker des Reparatur-Cafés in Bad Dürrheim. Gestern hat es sich in der Realschule am Salinensee formiert – und sucht noch dringend weitere Reparateure.

Reparieren statt Wegwerfen, Ökologie trifft Ökonomie: Diese Schlagworte gingen Karl Lotz im Generationentreff Lebenswert durch den Kopf, als er das Projekt Reparatur-Café ins Leben gerufen hat. Das Konzept ist einfach und wurde mittlerweile deutschlandweit in gut 200 vergleichbaren Cafés umgesetzt: Ehrenamtliche, meist Handwerker im Ruhestand, reparieren Kaputtgegangenes – gratis, auf Spendenbasis. "Neben Müll wird so auch Geld gespart", sagt der Projektleiter. Und: "Stücke, an denen man hängt, können erhalten werden." Die Erfolgsquote der Reparatur-Cafés ist hoch: "Gut 70 Prozent kann repariert werden", sagt Martin Fetscher, Amtsleiter vom Amt für Abfallwirtschaft beim Landratsamt. Jeden zweiten Samstag im Monat stehen die Reparateure in der Realschule bereit – nehmen sich Kaputtem an – Großgeräte wie etwa Kühlschränke ausgenommen. Der Startschuss fällt am 13. Mai.

Gefördert wird das Café von der Bürgerstiftung. Dass dieses Projekt unterstützt werden muss, war allen Gremiums-Mitgliedern sofort klar. "Dieses Vorhaben war unumstritten", sagt Stiftungs-Vorsitzender Hans Buddeberg. 700 Euro stehen dem bürgerschaftlichen Projekt damit zur Verfügung. Genutzt werden soll dies, um ein zertifiziertes Messgerät, aber auch fehlendes Werkzeug zu kaufen. Denn zwar soll im Werken-Raum der Realschule repariert werden, dieser ist aber nicht für alles ausgestattet. "Mechanik ist hier der Schwerpunkt", sagt Technik-Lehrer Matthias Kienzle. Für elektronische Arbeiten fehlten etwa feinere Lötkolben.

Trotzdem: Dass in diesem Projekt mehr steckt, als nur das Reparieren, ist allen Akteuren klar. "Es soll auch ein Ort der Begegnung und der Kommunikation sein", sagt Lotz. Bei jedem Treffen werden Kaffee und Kuchen von den Realschülerinnen und -schülern angeboten. "Das ist eine gute Möglichkeit ihnen zu zeigen, wie mit Geräten umgegangen wird", sagt Schulleiterin Stephanie Martin. Nachhaltige Entwicklung, auf die in der Lehre Wert gelegt werde, könne so verdeutlicht werden.



Reparatur-Café