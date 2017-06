Bad Dürrheim Bad Dürrheim feiert das Fairtrade-Siegel

Die Ernennung zur Fairtrade-Stadt wird am Dienstag mit Musik und Fingerfood gefeiert. Bürger können sich zur Feier noch anmelden.

Am Dienstag, 20. Juni, ist es soweit, die Stadt Bad Dürrheim bekommt das Siegel einer Fairtrade-Town verliehen. Zur Feier im Kurhaus, die um 18 Uhr beginnt, haben sich bereits über 70 Personen angemeldet. Kurstädter, die mitfeiern wollen, können sich immer noch bei Referentin Patricia Ehret per E-Mail unter "patricia.ehret@bad-duerrheim.de" anmelden.

Mit gutem Gewissen einkaufen? Wieso nicht, bezahlt wird schließlich mit dem eigens sauer verdienten Geld. Ein zusätzlicher Anreiz kann gegeben sein, Produkte mit einem Fairtrade-Siegel zu kaufen. Hierdurch unterstützt man gerechte Produktionsbedingungen sowie soziale und umweltschonende Herstellungs- und Handelsstrukturen in den Produktionsländern. Unternehmen und Organisationen in Bad Dürrheim haben sich bereit erklärt, diesem Ansatz nach ihren Möglichkeiten zu folgen. Für das Erlangen des Siegels ist dies unerlässlich.

Bad Dürrheim reiht sich damit in die Linie von 485 Gemeinden in Deutschland ein, die sich die Förderung des fairen Handels auf kommunaler Ebene mit einem Siegel beglaubigen lassen. Für die Stadt ergibt das Siegel keinen materiellen Mehrwert, wohl aber einen moralischen. Roswitha Kneer, Initiatorin der Bewerbung und Betreiberin des Weltladens Karibuni kommentiert: "Mit dem Siegel und der offiziellen Unterstützung von Organisationen im Rücken ist es eine zusätzliche Möglichkeit, das Bewusstsein für den fairen Handel zu stärken."

Am 20. Juni erwartet die Feiernden im Kurhaus musikalisch die heimische Gruppe Diary's Tale. Bürgermeister Walter Klumpp, der Fairtrade-Ehrenbotschafter Manfred Holz und Roswitha Kneer werden Grußworte an die Feiergesellschaft richten. Ein Sortiment an fair gehandelten Produkten und regionalen Produkten bildet eine Palette an Fingerfood für die Anwesenden. Zum gemeinsamen Fototermin im Kurpark wird es eine floristische Überraschung geben. Mehr sei an dieser Stelle nicht verraten.

Zur Vorgeschichte sei gesagt, dass vier Einzelhandelsgeschäfte, zwei Gastronomiebetriebe, eine Schule, ein Verein und eine Kirche gefunden werden mussten, die zum Erlangen des Siegels fair gehandelte Produkte anbieten. Dies ist allerdings nur ein Teil der erforderlichen Kriterien. In Bad Dürrheim gibt es weitaus mehr Betriebe, die Fairtrade-Produkte anbieten. "18 habe ich bereits gezählt. Ich erarbeite einen Einkaufsführer, der bis zur Sommerpause fertig werden soll", sagt Roland Manger von der organisatorischen Steuerungsgruppe.