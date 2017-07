Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Unbekannte brechen in Seniorenresidenz ein

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Verwaltungsgebäude der Seniorenresidenz an der Hirschhalde in Bad Dürrheim eingebrochen.

Bad Dürrheim – Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in ein Verwaltungsgebäude der Seniorenresidenz an der Hirschhalde in Bad Dürrheim eingebrochen. Die Täter hebelten zuvor ein Fenster auf und gelangten so in ein Personalbüro des Verwaltungsgebäudes, meldet die Polizei am Mittwoch. Dort suchten die Einbrecher vermutlich zielgerichtet Bargeld in den Schränken, verließen dann aber ohne Beute das Gebäude wieder. Die Polizei Bad Dürrheim ermittelt. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Seniorenresidenz an der Hirschhalde gemacht haben, sollen sich bei der Polizei, Tel. 07726/93 94 80 in Verbindung zu setzen.