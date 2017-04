Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Städtische Jugendfeuerwehren auf Erfolgskurs

Sieben ausgebildete junge Leute der Jungendfeuerwehr setzen ihr Engagement nun in der Feuerwehr Bad Dürrheim fort

Bad Dürrheim (bom) Erfolgreiche Nachwuchsarbeit in den vier Abteilungen der Jugendfeuerwehr Bad Dürrheim: Maximilian Maier, Daniel Siramy, Marina Nann (alle Einsatzabteilung Bad Dürrheim), Moritz Blessing (Öfingen), Tobias Kienzle (beide Einsatzabteilung Ostbaar), Martin Ludwig (Einsatzabteilung Unterbaldingen) und Timo Erath (Einsatzabteilung Hochemmingen) wechseln nun zur Feuerwehr Bad Dürrheim.

Gesamtkommandant Volker Heppler freute sich insbesondere über die Wertschätzung, die das ehrenamtliche Engagement der Jugendlichen bei Arbeitgebern genieße. Feuerwehrtechnische Grundkenntnisse in Theorie und Praxis, Förderung der Gemeinschaft, überregionale Kreisveranstaltungen zum Kennenlernen und Beteiligung an gesamtstädtischen Veranstaltungen: Das sei es, was bei der Ausbildung der jungen Feuerwehrleute im Fokus stehe, skizzierte Stadtjugend-Feuerwehrwart Johann Merkel. Das überzeugt: 60 Mitglieder hat die Jugendfeuerwehr mittlerweile, trotz des Übertritts von sieben Jugendlichen in die aktiven Wehren sei die Zahl damit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die größte Jugendfeuerwehr-Einsatzabteilung stellt Bad Dürrheim mit 21 Mitgliedern, gefolgt von der Ostbaar mit 18, Hochemmingen mit 11 und Unterbaldingen mit 10 Mitgliedern. Insgesamt zählt die Nachwuchsabteilung 13 Mädchen und 47 Jungen. Dass die Feuerwehr eine reine Männderdomäne ist, hat sich damit in den vergangenen Jahren längst überholt. Veranstaltungshöhepunkte im vergangenen Jahr waren etwa der Kreisschwimmwettbewerb im Minara und das Kreiszeltlager zum 50. Geburtstag der Jugendfeuerwehr Bad Dürrheim. Hinzu kamen eine erfolgreiche Teilnahme an der Leistungsspangenabnahme in Pfohren, an der Feier zum 20. Geburtstag der Jugendfeuerwehr Unterbaldingen und der Familientag in Hochemmingen.