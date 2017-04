Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Schützen hoffen auf Pächter

Die Schützengemeinschaft Bad Dürrheim hofft auf einen Pächter für ihre Vereinsgaststätte.

Bad Dürrheim (sgn) Hat die Vereinsgaststätte der Schützengemeinschaft bald einen neuen Pächter? Es hätten bereits intensive Gespräche mit einem Interessenten stattgefunden und man habe bereits in Vertragsverhandlungen gestanden, im Zuge derer auch der Pachtvertrag neu aufgesetzt und rechtlich überprüft wurde, sagte Schützenmeisterin Nicole Isele bei der jüngsten Hauptversammlung des Vereins.

Doch leider sei der Start des Pächters momentan ungewiss, da es Verzögerungen in der Konzessionserteilung gebe. Ein neuer Pächter auf der Schützenhausgaststätte würde nicht nur der Vereinskasse guttun, sondern auch den Mitgliedern und der Kameradschaft, fasste Isele zusammen. Aktuell hat die Schützengemeinschaft 111 Mitglieder. Ein Thema, das jahrelang den Verein dominiert hatte, sei der Austausch der Heizungsanlage im vergangenen Jahr gewesen. 15 000 Euro hatten die Schützen dafür investiert.

"Eine erfolgreiche Vereinsplanung hat viele Facetten", lässt Nicole Isele in den Hintergrund blicken. Dazu gehöre die Planung von Vereinsfesten, weitere Gebäudesanierungsmaßnahmen, die Beteiligung am Jugendferienprogramm mit dem Angebot von Bogenschießen. Im Jahresverlauf sind das Laienpokalturnier, das Robin-Hood-Turnier und das Schlachtfest wichtige Einnahmequellen. So wurden innerhalb weniger Stunden 250 Essen beim Schlachtfest ausgegeben. Beim Robin-Hood-Turnier waren 114 Teilnehmer, auf 26 Mannschaften verteilt, zu verzeichnen. "So viele wie noch nie", sagt Nicole Isele. Außerdem erfreut sich der monatlich stattfindende Seniorenstammtisch unverändert großer Beliebtheit. Die Stadt wird in ihren Anstrengungen Fair-Trade-Town zu werden unterstützt, indem Kaffee, Tee und Zucker aus dem Karibuniladen bezogen werden.

Gewählt wurde Andreas Göbel als zweiter Schützenmeister, Schatzmeisterin Sandra Schäfer, die Beisitzer Edgar Lieb und Andreas Eidling und, neu als Bogenreferent, Stefan Daum. In der Mitgliederversammlung 2018 soll nach 15 Jahren über die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages abgestimmt werden.