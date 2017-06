Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Schärfere Auflagen bei Plakatierungen

Zehn anstelle von zuvor 15 Plakaten dürfen Veranstalter künftig in Bad Dürrheim aufhängen, auch für Parteien gibt es Neuerungen...

Bad Dürrheim (bim) In der Gesamtstadt soll es weniger Plakate geben. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Zehn anstelle von zuvor 15 Plakaten dürfen Veranstalter in der Kernstadt und dem Gewerbegebiet insgesamt noch aufhängen, fünf weniger als zuvor. In den Ortsteilen darf mit zwei Plakaten pro Antragsteller geworben werden. Bislang waren es fünf. Zudem sollen insgesamt nur noch fünf Veranstaltungen zur gleichen Zeit beworben werden. Damit sollen nicht mehr als 50 Plakate gleichzeitig in der Kernstadt hängen.

Reglementiert ist zugleich auch die Anzahl der Plakate, die den Parteien zur Verfügung stehen: Sechs Plakate pro Ortsteil werden ihnen jeweils genehmigt. Würden auch zur kommenden Bundestagswahl im September elf Parteien einen Antrag auf Plakatierung stellen, verringert sich die Anzahl auf 66 Plakate je Ortsteil.

In der Vergangenheit geäußerte Kritik, wonach die Anträge jener Parteien bevorzugt bewilligt worden waren, die besonders früh eingegangen sind, soll durch eine weitere Neuerung begegnet werden: Sämtliche Plakatierungsanträge, die bis zum Stichtag zehn Wochen vor Beginn des Plakatierungszeitraums eingegangen sind, werden zeitgleich bewilligt. Anträge auf Großflächenplakate hingegen können die Parteien erst zwei Wochen vor Beginn des Plakatierungszeitraums stellen. "Hierbei muss sich die antragstellende Partei jedoch bewusst sein, dass möglicherweise alle Standorte für Großflächenplakatierung bereits vergeben sind", heißt es seitens der Stadtverwaltung. Angebracht werden sollen die Großraumplakate beidseitig in der Scheffelstraße. In der Friedrichstraße bis zum Gasthaus Krone, in der Luisenstraße bis zur Ecke Huberstraße sowie in der Bahnhof- und Hofstraße sind Plakate aus ästhetischen Gründen nicht erlaubt.

Und was ist mit jenen Plakaten, die – wie häufig von der Bevölkerung moniert – auch noch viele Wochen nach der Veranstaltung hängen bleiben? Heinrich Glunz (CDU) schlug vorbeugend eine Pfandgebühr für die aufgestellten Plakate vor. Hauptamtsleiter Markus Stein versprach, eine solche Möglichkeit rechtlich prüfen zu lassen.