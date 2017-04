Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Pit-Pat-Turnier für Jedermann

Freizeit in Bad Dürrheim: Mit dem Jedermann-Turnier startet der Pit-Pat-Club in die Freiluftsaison.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Bad Dürrheim (sk) Auf gutes Wetter hofft der Pit-Pat-Club am Samstag, 29. April: Mit dem Jedermann-Turnier startet der Pit-Pat-Club in die Freiluftsaison. Geübt werden kann ab 13 Uhr auf der Anlage im Kurpark beim Narrenschopf. Das Turnier beginnt um 14 Uhr.

Mitmachen kann jeder. Das Turnier wird in den Kategorien Kinder und Jugendliche, Erwachsene und Vereinsspieler in mehreren Runden ausgetragen. Ziel bei dem billardähnlichen Freizeitsport ist, die Hindernisse auf den 18 Tischen mit so wenig Stößen wie möglich zu überwinden. Gespielt wird mit Queuen und Bällen. Die Gewinner werden mit Pokalen ausgezeichnet. Zudem gibt es für alle Spieler einen Sachpreis. Das Startgeld beträgt 4 Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche zahlen 2 Euro. Bei Regen oder Schnee fällt das Turnier aus.