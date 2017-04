Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Osterferienprogramm lockt ins Jugendhaus Bohrturm

Das Osterferienprogramm hat am Montag im Jugendhaus Bohrturm in Bad Dürrheim gestartet und hat für jeden Geschmack etwas zu bieten...

Bad Dürrheim – Sie hat die Feuertaufe bestanden: Erstmals hat Gerlinde Hummel-Höfflin die Hauptverantwortung beim Osterferienprogramm der Stadtjugendpflege Bad Dürrheim. Und sie macht ihre Sache gut, wie das Kinderlachen im Jugendhaus Bohrturm beweist.

Noch auf dem Parkplatz neben dem Jugendhaus ist das tobende Wirrwarr an Kinderstimmen auf dem kleinen Fleckchen Grün neben dem Volleyballfeld deutlich zu hören. Hier wird gebolzt und getobt. In den Innenräumen üben sich die anderen hingegen im Malen oder sitzen an Brettspielen. Acht Tage lang können die Kinder hier während der Osterferien das tut, was sie am besten können: Kind sein.

Selbstredend hat die Holzbildhauermeisterin Hummel-Höfflin ein pädagogisches Konzept an Bastelkursen, Bildender Kunst und bestimmter Übungen im Gepäck. Ihre Maxime bleibt dabei aber unangetastet: "Das ist schließlich keine Schule hier. Die Kinder haben Ferien und sollen ihre Freizeit genießen. Und genießen kann man immer am besten gemeinsam", sagt sie. Das Osterferienprogramm soll die Kinder vom Fernseher und Computer hin zu einem sinnvollen Zeitvertreib in Gesellschaft verführen. Was angesichts der jungen "Wiederholungstäter" offensichtlich gelingt: Von den knapp 18 Kindern am ersten Tag sind für Hummel-Höfflin, die das Osterferienprogramm mit ihrem Vorgänger Olaf Hovingh jahrelang begleitete, lediglich fünf neu.

Für berufstätige Eltern ist das Programm wiederum eine optimale Gelegenheit, die Kinder während der Ferien für ein geringes Entgelt der Obhut einer pädagogischen Fachaufsicht zu überlassen. Gelegentlich warten Eltern schon mit ihrem Kind auf dem Parkplatz, noch ehe Hummel-Höfflin morgens um acht Uhr den Startschuss für das neunstündige Treiben gibt. Einerseits ein schönes Gefühl. Andererseits auch eine Aufgabe, die ohne Herzblut nicht zu leisten wäre: "Natürlich ist das nicht nur einfach ein Job", sagt Gerlinde Hummel-Höfflin. "Das geht bei der Arbeit mit Kindern gar nicht, das muss man schon gerne tun. Nur so überträgt sich das auch auf das Klima", ist sie sich sicher.

Und es scheint zu funktionieren: Das schönste Kompliment für ein gelungenes Osterferienprogramm sei, wenn das Kind die Eltern beim Abholen nachmittags bittet, noch eine Stunde länger bleiben zu dürfen, sagt die Künstlerin. Eben das soziale Miteinander und die Gruppendynamik machten die gemeinsame Anwesenheit hier aus: So leben die Kinder entweder draußen auf dem Jugendhausgelände ihren Bewegungsdrang aus, basteln, spielen, entspannen gemeinsam auf dem Sofa oder lassen sich von Stadtjugendpfleger Markus Thoma, der sporadisch zu Besuch kommt, in einen Plausch verwickeln. Was braucht man mehr für entspannte Osterferien?

Ferienprogramm

Das Programm läuft bis Freitag, 21. April, ausgenommen sind das Wochenende, Karfreitag und Ostermontag. Kinder der Kernstadt und der Ortsteile zahlen fünf Euro und können dann von acht bis 17 Uhr bleiben. Mit Familienpasses halbieren sich die Kosten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, es gibt keine Alters- und Teilnehmerbegrenzung. Jüngere sollten jedoch eine gewisse Eigenständigkeit mitbringen. Für Verpflegung sorgen die Eltern. Für nicht in Bad Dürrheim lebende Kinder gelten andere Preise.