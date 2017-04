Bad Dürrheim Bad Dürrheim: "Neue Wohnformen" wachsen weiter

Schrittweise übernehmen die Interessenten Verantwortung für das Wohnprojekt "Neue Wohnformen" in Bad Dürrheim. Entstanden ist dieses im Generationentreff Lebenswert.

Bad Dürrheim (sk) Das Interesse am Projekt "Neue Wohnformen" ist in der Bevölkerung nach wie vor hoch: 23 Personen diskutierten bei der vergangenen Informationsveranstaltung im Generationentreff Lebenswert in Bad Dürrheim mit Projektleiterin und Soziologin Eva Wonneberger. Einziger Haken bislang: Aktuell steht in der Stadt kein Grundstück in zentraler Lage für das Projekt zur Verfügung, sagte Stadtbaumeister Holger Kurz. Die Stadt habe jedoch den Bedarf erkannt und sei bereit, diesen Wunsch in die städteplanerische Gestaltung aufzunehmen.

Die Zielsetzung abzustimmen und eine gemeinsame Linie zu finden war zudem Inhalt der Veranstaltung. Wichtig sei jetzt, eine Vertrauensbasis zwischen den Interessenten aufzubauen. Die Gruppe sollte sich nun eine gewisse Struktur geben, so Wonneberger. Dazu zähle etwa auch einen Gruppensprecher zu ernennen. Karl Behrle und Gerhard Labor erklärten, diese Funktion befristet wahrzunehmen. Der Generationentreff Lebenswert hatte das Projekt im Mai vergangenen Jahres angestoßen und umfangreiche Vorarbeit geleistet. Nun soll die Verantwortung für die Weiterführung des Projekts Stück für Stück auf die Gruppe übertragen werden, sagte Generationentreff-Vorstandsmitglied Wolfgang Götz.

Aus der Gruppe kristallisierte sich zudem der Wunsch heraus, auch junge Generationen ins Projekt aufzunehmen. Wonneberger ermunterte die Teilnehmer, auf die Suche nach jungen Interessenten zu gehen. Vereinbart wurde zudem, dass die Sitzungen zukünftig jeden zweiten Montag im Monats durchgeführt wird. Das nächste Treffen ist damit am Montag, 8. Mai.