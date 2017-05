Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Minara-Neubau soll im Spätsommer 2020 öffnen

Damit sind auch die Tage gezählt, in denen das Freizeitbad in Bad Dürrheim genutzt werden kann...

Bad Dürrheim – Die Pläne um den Minara-Neubau werden konkreter: Das neue Schwimmbad soll nach derzeitigem Stand im Spätsommer oder Herbst 2020 eröffnet werden. Das hat die Stadtverwaltung gestern bekannt gegeben. Vorgesehen ist, dass das Minara Ende kommenden Jahres oder Anfang 2019 abgerissen wird. "Bis dahin soll, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse eintreten, das Bad für alle Nutzergruppen zu den gewohnten Zeiten geöffnet bleiben", heißt es in der Meldung der Stadt weiter.

Nach der Bäder-Tour im Januar dieses Jahres, bei der Bürgermeister Walter Klumpp, Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel und Uwe Winter sowie Vertreter des Gemeinderates und der Schwimmvereine sechs Bäder in Nordrhein-Westfalen, Belgien und in den Niederlanden besichtigt haben, wurde es nach außen hin eine Weile still um den Minara-Neubau. Denn zwischenzeitlich hat die Stadt den Projektsteuerungsauftrag für die Begleitung des neuen Bades an die Bielefelder Firma Constrata übergeben. Jens-Wilhelm Brand, Projektsteuerer des Unternehmens, begleitet die Sanierung und den Neubau von Freizeitbädern und stand der Delegation aus Bad Dürrheim bereits bei der Bäder-Tour mit seiner Expertise zur Seite. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der Kur- und Bäder GmbH haben nun also zugestimmt, den Projektsteuerungsauftrag für das neue Minara an eben diese Firma zu vergeben.

Konkret heißt das: Constrata betreut den Prozess. Das Bauvorhaben selbst wird in vier Phasen gegliedert. In der ersten Phase – diese beginnt in diesem Monat und soll im Juli enden – werden die Grundlagen des Projektes zur Vorbereitung auf eine Ausschreibung ermittelt. Geklärt wird dabei das Raumprogramm mit den entsprechenden Wasserflächen, die technische und qualitative Ausstattung und der genaue finanziell mögliche Umfang des neuen Hallenbades. "Bevor die Gremien der Kur- und Bäder GmbH und der Stadt endgültig die beabsichtigte Totalunternehmer-Ausschreibung in die Wege leiten, wird die Öffentlichkeit umfassend nach der Sommerpause informiert", heißt es seitens der Stadt. "Anregungen, Bedenken und Wünsche sollen in die weiteren Beschlussfassungen einfließen."

Auf der Grundlage der Baubeschreibung aus Phase 1, soll dann im Oktober dieses Jahres die zweite Phase starten. Dabei wird im gesamten Raum der Europäischen Union ein Totalunternehmer ausgeschrieben. Dieser soll das neue Bad im Gesamten planen und erstellen. "Als großen Vorteil eines Totalunternehmers sehen Stadt und Kur- und Bäder GmbH die Planung und Umsetzung aus einer Hand", heißt es seitens der Stadt. Dadurch könne Geld und Zeit gespart werden. Abstimmungs- und Koordinierungskosten zwischen Architekt, Bauleitung und Bauunternehmen etwa entfielen. Im Frühjahr 2018, in der dritten Phase, soll der Totalunternehmen mit dem Bau des neuen Hallenbades beginnen. Gut elf Monate sind für die Entwurfs- und Ausführungsplanung vorgesehen. Der Bau selbst soll dann etwa im März 2019 beginnen und 18 Monate dauern. Begleitet wird auch diese vierte Phase von der Firma Constrata.