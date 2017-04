Bad Dürrheim Bad Dürrheim: "Kulturlotsen" und "Einschulhilfe" werden gefördert

Die Bad Dürrheimer Mineralbrunnen fördern die Projekte "Kulturlotsen" und "Einschulhilfe" mit 2000 und 700 Euro.

Bad Dürrheim – "Kulturlotsen" und "Einschulhilfe" – zwei Projekte in Bad Dürrheim, die Teilhabe und Chancengleichheit für Kinder- und Jugendliche fördern. Nun wurden beide von den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen und einer Jury zur Förderung ausgewählt.

"Die Utensilien für die Einschulung ihrer Kinder können nicht alle Familien bezahlen", sagt Harald Ginzel, Vorsitzender des Ortsverbands der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Aus diesem Grund hat der Verein vor sechs Jahren das Projekt "Einschulhilfe" ins Leben gerufen. "Die Aktion ist anonym", sagt Ginzel. Der Verein kommt also nicht mit den Bedürftigen in Kontakt, setzt sich stattdessen mit den Schulleitern und Kindergärten im Ort in Verbindung. "Weil die die Familienverhältnisse kennen." Und weil sie angeben können, welche Schulutensilien für eine Einschulung notwendig sind.

Die AWO stellt auf dieser Grundlage dann Gutscheine im Wert von 65 bis 70 Euro für die Familien aus, eingelöst werden die in Sabines Schreibstube. Eine sehr große Erleichterung sei, dass Inhaberin Sabine Fink seit jeher ein Drittel der Kosten für die Gutscheine übernimmt. Nun wird das Projekt mit 700 Euro von den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen gefördert.

2000 Euro kommen den "Kulturlotsen" zugute. "Es soll Kindern die Kultur in Bad Dürrheim und in der Region ein Stück mitgeben", sagt Projektleiterin Gerlinde Hummel-Höfflin. Besonders Kinder, deren Eltern weniger "einen Draht zu solchen Dingen" haben, würden von den gratis Ausflügen profitieren. Ein Konzept, das ankommt: 27 Personen befänden sich laut Hummel-Höfflin für das aktuelle Programm auf der Warteliste. vier Aktionen seien schon jetzt ausgebucht.

"Unsere Projekte leben von den Spenden", sagen Hummel-Höfflin und Ginzel. Die Förderung sei daher eine große Hilfe. "Die Vergabe der Mittel sehen wir nicht als Einkauf eines Belieferungsrechts", stellt Michael Neuenhagen von den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen klar. "Es geht uns um eine Fördermaßnahme für unsere Stadt."

Die sogenannte "Vergabe der Fördermittel aus der Vereinbarung zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Bad Dürrheimer Mineralbrunnen" basiert auf einem Vertrag zwischen den Mineralbrunnen und der Verwaltung: Stadt und Vereine verpflichten sich, ausnahmslos nicht-alkoholische Getränke der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen auszuschenken. Dafür fördert das Unternehmen soziale und bürgernahe Projekte.

Die Förderung

Die Fördermittel umfassen jedes Jahr 10 000 Euro, sagte Hauptamtsleiter Markus Stein. Was in einem Jahr nicht ausgeschüttet wird, soll im Jahr darauf Projekten zugutekommen. Die Anmeldefrist für das kommende Förderungsjahr endet im Juli 2018, so Hauptamtsleiter Markus Stein.