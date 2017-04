Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Im VW-Bulli zum Solemar-Jubiläum

Das Solemar in Bad Dürrheim feiert sein 30-jähriges Bestehen – unter anderem unterwegs in einem VW-Bully

Bad Dürrheim (sgn) Mit 30 Jahren wird man zum Oldtimer, zumindest als Auto. Dieses Jahr wird das Solemar 30 Jahre alt – und ist als Therme immer noch gefragt. Aber nostalgisch wird das Solemar jetzt auch, hat sich für das Geburtstagsjahr mit einem 40 Jahre alten VW-Bully ein neues Aushängeschild zugelegt, das schick in blau-weiß auf Roadshow geht.

Das sei im vergangenen Jahr bei einer After-Work-Runde der Marketingabteilung eine Spontanidee gewesen, die allen gefiel und deshalb auch umgesetzt wurde, verrät Kur- und Bäder-Geschäftsführer Markus Spettel. "Wir hatten echt Glück bei der Suche", sagt er und deutet auf das blau-weiße Schmuckstück. Das Volkswagen T2 Sondermodell war schon blau-weiß lackiert – was hervorragend zu den Solemarfarben passt – und befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Ein Erholungsaufenthalt in einer spezialisierten Werkstatt tat sein Übriges und so können die Besucher beim Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag das Gefährt zum ersten Mal bewundern. Der Renner hat 50 PS, fährt ganze 100 Kilometer schnell und wurde im Juli 1979 zum ersten Mal zugelassen.

Ab Mai startet der Oldtimer zu Aktionstagen. Zwölf Stationen sind schon fest geplant, wahrscheinlich kommen noch weitere dazu. Das ist aber auch wetterabhängig, denn der Lack des Autos muss schonend behandelt werden. Auf dem Auto prangt übrigens "Solinchen" – die Meerjungfrau, die vor Jahrzehnten schon Besucher ins Solemar lockte. An jedem Halt wird es verschiedene Angebote geben. Zum Beispiel das Luftballon-Gewinnspiel, Stuhlmassagen, Testaktionen, Glücksrad, Eis soll verschenkt werden.

"Unsere Marketingmitarbeiter sind ganz heiß darauf, mit dem Bully auf Tour zu gehen", freut sich Markus Spettel. Nach dem Auftakt beim Tag der offenen Tür präsentiert sich das Solemar bei der Gewerbeschau am 13. und 14. Mai und am 17. und 18. Juni beim Trachtenmarkt, im August beim Lichterfest, beim Ballonfestival, beim Riderman und Naturparkmarkt am 15. Oktober. Heimspiel hat der Bully in der Geburtstagswoche vom 16. bis 22. Oktober sowieso. Auswärtsstationen sind das Maifest in Zell, der Schwarzwald-Erlebnistag im Europapark, das Stadtfest in Singen, der Schwarzwald-Familientag in Freiburg, das Fest der Pferde auf den Immenhöfen und das Stadtfest in Blumberg. Weitere Tour-Stopps sind in Planung.