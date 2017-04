Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Gewerbe feiern mit Bürgern und Gästen

Gut 40 Betriebe zeigen sich bei der Gewerbeschau in Bad Dürrheim am Muttertagswochenende vom 13. bis 14 Mai.

Bad Dürrheim – Handwerk, Geschäfte, Industrie und Gastronomie sind in Bad Dürrheim stark positioniert. Ein Bild davon zeichnet alle fünf Jahre die Gewerbeschau. Die nächste findet am Muttertagswochenende, also am Samstag, 13., und Sonntag, 14. Mai, statt.

Das von den Organisatoren des Gewerbevereins zusammengestellte Programm ist für Verbraucher eine hervorragende Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und gleichzeitig einen kurzweiligen Tag in der Kurstadt zu genießen. Rund 10 000 Besucher hätten die Gewerbeschau vor fünf Jahren besucht, verdeutlicht die Gewerbevereinsvorsitzende Tamara Pfaff die Erwartungen. Übrigens soll alles barrierefrei erreichbar ist.