Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Geschichts- und Heimatverein stellt weiter Schilder an historischen Orten auf

Bad Dürrheim – Erstmals nach 25 Jahren wurden beim Geschichts- und Heimatverein die Wahlen zum Vorstand bei der jüngsten Hauptversammlung nicht per Akklamation durchgeführt. Das Heimatmuseum als „Kleinod der Stadt“ – wie es Bürgermeister Walter Klumpp bezeichnete – ist dem Verein, der derzeit 534 Mitglieder hat, das Wichtigste.

Das Heimatmuseum: Der Betrieb laufe zufriedenstellend, informierte Vorsitzender Jürgen Kauth bei der Jahreshauptversammlung. Allerdings wundere ihn nach wie vor, dass so wenig Einheimische den Weg ins Museum fänden. Denn es ändere sich ständig etwas, gebe immer etwas anderes zu sehen, so Kauth. Besonders gut komme die 50er-Jahre-Ausstellung an. „Manchmal haben die Leute Tränen in den Augen, wenn sie etwas wieder entdecken, das Erinnerungen wachruft“, so Kauth. Die Ausstellung werde vermutlich zur Dauerausstellung. Für Kinder werde immer etwas extra geboten. So war auch das „Drucken im Museum“ im März ein Erfolg. Sein besonderer Dank gelte allen Helfern, die ehrenamtlich mit vielen Stunden beim Umbau des alten Buswartehäuschens zum Lager und neuem Ausstellungsraum geholfen haben und überdies den Betrieb des Heimatmuseums gewährleisten. Dieses soll übrigens noch einen stilisierten Salzsieder als Wetterhahn auf dem Dach erhalten.

Weitere Vorhaben: Die Beschilderung historischer Orte und Stätten soll fortschreiten. Leider hat der Verein die Auswahl beim Vereinswettbewerb knapp verpasst. Ein Spaziergang durch die Stadt mit interessierten Teilnehmern soll Vorschläge bringen. Musterschilder am Museum sollen die Bevölkerung ermuntern, sich bei der Auswahl zu beteiligen. Auch ein Z’Liecht-Obed steht wieder auf dem Plan, allerdings in anderer Form als bisher. Es wurden die „Bure zum A’lange“ engagiert, die das Abendprogramm liefern. Im Sommer soll der Fest-Pavillon bei einem kleinen Museumsfestle ausprobiert werden. Mit größeren Vitrinen steht eine Verschönerung im Eingangsbereich des Museums an. Im Mai treffen sich auf Initiative des Landratsamtes die kleineren Museen des Landkreises, um bessere Zusammenarbeit und Austausch zu ermöglichen. Weiter soll ein Versuch gestartet werden mit Exkursionen – mit Fahrgemeinschaften, wie am Beispiel des Baarvereins – die nähere Heimat zu erkunden.

Wahlen: Zum ersten Mal seit 25 Jahren erbat Jürgen Kauth für die Vorstandswahlen geheime Wahl. Diese fielen durchweg einstimmig aus. Jürgen Kauth ist weiterhin erster Vorsitzender, neuer zweiter Vorsitzender ist Hartmut Haller für ein Jahr (damit satzungsgemäß die versetzte Wahl möglich ist), die Kasse bleibt in den bewährten Händen von Peter Bury. Seit zwei Jahren ist der Verein ohne Archivar. Auch dieses Mal blieb der Posten unbesetzt. Beiräte sind Uli Saupe, Michael Sommer, Kurt Hägele, Harald Buck, Joachim Genz und Gerd Zimmerriemer. Kassenprüfer sind Birgit Genz für ein Jahr und Klaus Faller für zwei Jahre.

