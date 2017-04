Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Freie Wähler lehnen Irma-Neubau weiter ab

Der Minara-Bau darf nicht teurer als acht Millionen Euro werden, so die Freien Wähler Bad Dürrheim bei ihrer Hauptversammlung

Bad Dürrheim (häm) Stadtrat Klaus Götz (FW) will beim Minara-Neubau auf das Gaspedal Drücken. "Wir haben den Bürgern mit der Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuer einiges zugemutet. Durch die Rekordeinnahmen ist jetzt eine besonders günstige Situation, um unsere Wünsche umzusetzen", sagte er auf der Hauptversammlung der Freien Wählern (FW). Er verwies auf die Rekordeinnahmen von 4,5 Millionen Euro durch Gewerbesteuern 2016. Damit konnten die Rücklagen der Stadt um 1,5 Millionen auf 7,1 Millionen Euro erhöht werden. "Wir werden aber bei einem Volumen von über acht Millionen Euro die Reißleine ziehen", sagte Fraktionssprecher Günter Tschida.

Dabei fahren die FW die kommenden zwei Jahre bis zur Kommunalwahl mit zwei wichtigen Vorstandsposten in ruhigem Fahrwasser. Sowohl der stellvertretende Vorsitzende Matthias Bruch, als auch Kassierer Matthias Fritz sind im Amt bestätigt. Kassenprüfer bleiben Lilly Gauderer und Norbert Kuttruff. Götz sieht allerdings Wolfgang Reichmann in seiner Personalunion als Vorsitzenden und Pressesprecher der Freien Wähler zu belastet. Der Posten des Vorsitzenden wird bei den FW im kommenden Jahr gewählt, auch Reichmann habe bereits signalisiert, das Amt nicht mehr allzu lange ausführen zu wollen. "Ich schlage vor, das Amt des Pressesprechers gesondert zu besetzen", so Götz. Für die Zukunft kündigten die FW weiter ihre Ablehnung für den geplanten Neubau auf dem Irma-Areal, mit einem aus ihrer Sicht zu kleinen Vorplatz zur Bahnhofstraße hin, an. "Dieses Gebäude wird unsere ganze Innenstadt optisch prägen und muss sich daher harmonisch einfügen", so Tschida.