Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Engpass bei Kindergärten in der Gesamtstadt

Um der Nachfrage nachzukommen ist unter anderem eine Not-Gruppe im Kindergarten in Sunthausen geplant

Bad Dürrheim (bim) Die Plätze in den städtischen Kindertagesstätten in der Gesamtstadt werden knapp. Die Stadt hat daher für den Kindergarten "Am Salinensee" und in Hochemmingen beim Kommunalverband für Jugend und Soziales eine Überbelegung beantragt. Darüber hinaus soll zum kommenden Kindergartenjahr im Kindergarten in Sunthausen eine Not-Kleingruppe eingerichtet werden, bis die Kindertagesstätte in der Kernstadt eröffnet wird.

Besonders in Sunthausen sei die Zahl der Kinder im Kindergartenalter gestiegen, sagte Hauptamtsleiter Markus Stein bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bis vor gut zehn Jahren habe es eine Gruppe in der Sunthausener Einrichtung gegeben, dementsprechend stehe auch noch ein Raum für die Gruppe zur Verfügung. In Frage komme dort eine Ganztagesbetreuung der Kinder oder verlängerte Vormittagsöffnungszeiten. "Zunächst werden wir uns beide Wege offen halten." Die Gruppe soll zehn bis zwölf Plätze umfassen. Der Nachfrage aus Sunthausen, aber auch aus den umliegenden Ortsteilen soll so nachgekommen werden. "Es ist richtig und gut, die Kindergartengruppe in Sunthausen zu erweitern", sagte Wolfgang Kaiser (LBU). "Wir können aber auch nicht alle Angebote in allen Teilorten vorbehalten", gab er zu bedenken.

Eine Entspannung der Lage soll es ab Herbst 2018 geben. Läuft alles nach Plan, wird dann nämlich die neue Kindertagesstätte in der Salinenstraße fertig sein.