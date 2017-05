Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Derya Türk-Nachbaur neue SPD-Vorsitzende

Personelle Änderungen im Vorstand des SPD Ortsverein Bad Dürrheim: Derya Türk-Nachbaur folgt auf Walter Polaczek

Bad Dürrheim (bim) Derya Türk-Nachbaur ist die neue Vorsitzende des SPD Ortsvereins Bad Dürrheim. Die 44-Jährige ist gestern Abend bei der Hauptversammlung des Vereins gewählt worden. Türk-Nachbaur folgt damit Walter Polaczek, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen abgegeben hat, wie er sagte.

Er steht Derya Türk-Nachbaur nun, neben dem ebenfalls neu gewählten Öfinger Erwin Nopper, als stellvertretender Vorsitzender zur Seite. Nopper und Polaczek lösen Ursula Welp und Andreas Nachbaur ab.

"Ich möchte, dass wir uns auf ursozialdemokratische Werte besinnen ", sagte Derya Türk-Nachbaur, die als Kind eines Sozialdemokraten aufwuchs, in ihrer Antrittsrede. "Wir wollen Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität tatsächlich umsetzen." Ziel sei es, als Partei in die Fläche zu gehen, sich stärker mit den anderen Ortsvereinen zu vernetzen. Die gemeinsame Vorbereitung auf die Bundestagswahl bezeichnete sie als größte Aufgabe in diesem Jahr.

In Paderborn (Ostwestfalen) geboren, studierte Türk-Nachbaur Neuere Deutsche Literaturwissenschaften, Medienwissenschaften und Amerikanistik in Marburg. Als Fachlehrerin für Deutsch als Zweitsprache unterrichtet sie minderjährige Flüchtlinge in Tuttlingen. Sie ist Stellvertretende Kreisvorsitzende und Delegierte für den Kleinen und Großen Landesparteitag. Derya Türk-Nachbaur ist Mutter von vier Kindern und verheiratet mit Andreas Nachbaur.

42 Mitglieder gehören dem Verein an, vier Mitglieder sind in diesem Jahr beigetreten. Dass die Genossen ihrem Parteibuch die Treue halten, zeigte Willi Wichmann: Er wurde für 40 Jahre Parteizugehörigkeit geehrt.