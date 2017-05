Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Bürgersprechstunde zieht an

Bürgermeister Walter Klumpp stellt sich den Fragen und Anliegen der Bad Dürrheimer Bevölkerung...

Bad Dürrheim (bim) Freitagmorgen auf dem Wochenmarkt: Reger Betrieb, Paare schlendern an den Ständen entlang, Verkäufer bieten ihre Waren an. Mittendrin, auf dem Rathausplatz, ein Stehtisch mit Sonnenschirm. Davor: Bürgermeister Walter Klumpp, vertieft in ein Gespräch mit Manfred Kuklies. Er hat das Angebot der Stadt wahrgenommen und ist zur offenen Sprechstunde des Rathaus-Chefs gekommen.

"Da kann man mal miteinander reden", sagt Kuklies. Er war der Erste, der pünktlich um 10 Uhr am Tisch des Bürgermeisters stand. Seine Anliegen hat er sich zuvor notiert. Darunter etwa die Anregung, in der Salinenstraße vermehrt auf Geschwindigkeitskontrollen zu setzen. "Wenn der neue Kindergarten kommt, gehe ich davon aus, dass in der Straße der Verkehr wächst", sagt Kuklies. Schon jetzt sei ihm aufgefallen, dass viele Pkw zu schnell in der Straße unterwegs seien. Das überzeugt Walter Klumpp, er möchte sich weiter mit dem Thema befassen, verspricht er.

Solche Anregungen bekommt der Bürgermeister an diesem Morgen am laufenden Band, zweieinhalb Stunden lang. Es gibt Momente, in denen Interessierte vor dem Stehtisch sogar Schlange stehen, um mit Klumpp reden zu könnten. "Das erfordert viel Konzentration", gesteht er. "Es ist aber wichtig, den Bürgern Gehör zu geben." Auch den Kritikern, wie etwa Joachim Lange. Er stört sich an den Stadtentwicklungsplänen. "Bad Dürrheim verzeichnet ein Bevölkerungswachstum, die Menschen fühlen sich hier wohl", hält Klumpp dagegen. Währenddessen kommen weitere Interessenten an den Stand.

Die nächste Sprechstunde ist am Dienstag, 16. Mai, von 17 Uhr bis 18 Uhr, im Rathaus Sunthausen.