Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Beschlossene Wohneinheiten sorgen für Frust bei Kliniken

Wohnungen statt Tourismus: Der Gemeinderat Bad Dürrheim beschließt einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Luisenstraße 40. Das Klinikforum bedauert die Entscheidung...

Bad Dürrheim – Die Entscheidung ist gefallen: In der Luisenstraße 40, da, wo heute noch die alte Scheffel-Villa steht, wird sich bald schon ein Wohnbauprojekt mit 19 Wohneinheiten befinden. Das hat der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Erschüttert wurde diese Entscheidung seitens des Klinikforums, dem Zusammenschluss der Bad Dürrheimer Kurkliniken, zur Kenntnis genommen. "Wir sehen das als krasse Fehlentwicklung", sagt Joachim Limberger, Sprecher des Forums und Geschäftsführer der Klinik Limberger.

Im November vergangenen Jahres, als der Vorhaben- und Erschließungsplan des Bauprojekts in der Luisenstraße zur Ansicht auslag, haben die Kurkliniken in einem Schreiben an die Stadtverwaltung dazu aufgerufen, den Bau der 19 Wohneinheiten zu stoppen, das Gebiet stattdessen für Kur- und Tourisms-Betriebe auszuweisen. Bislang war das Areal auf dem Flächennutzungsplan als Wiese ausgewiesen.

Der Gemeinderat werde sich mit dem Schreiben des Klinikforums befassen, versprach Bürgermeister Walter Klumpp im November und betonte zugleich, dass die Kur- und Tourismusentwicklung in der Stadt weiter vorangetrieben werden soll. "Vonseiten der Politik hat sich keiner für unseren Brief interessiert", sagt Limberger nun einen Tag nach dem Beschluss des Gemeinderats. Angesichts der Tatsache, dass das Klinikforum 2000 Betten im Ort zähle, verwundere ihn dies. Mehr noch: "Wir fühlen uns nicht ernst genommen."

Mit der Umsetzung des Bauprojekts befürchtet das Klinikforum hausgemachte Probleme: Nachdem die Wohnanlage in unmittelbarer Nähe zu den Kliniken liegen wird, werde es zu Konflikten kommen, so Limberger. Schon heute müsse er sich mit Beschwerden von Anwohnern auseinandersetzen, die sich etwa durch den Lieferverkehr zu seiner Klinik gestört fühlten. Im Laufe dieses Jahres sollen 50 Wohneinheiten auf vier Stockwerken am Sonnenbühl folgen, jetzt die 19 in der Luisenstraße. "Das führt ohne Zweifel zu Konflikten", ist er sich sicher.

"Ich fürchte um die Rolle der Kurstadt." Er habe den Eindruck, dass seitens der Politik das Bewusstsein dafür fehlt, was die Stadt im Kur- und Tourismusbereich konkurrenzfähig mache. Das Areal der Scheffel-Villa befände sich an einem idealen Standort für Tourismus, Rehabilitation und Gesundheit. "Das ist ein Filetstück, das nun fürs Wohnen hergegeben wird", sagt Limberger. "Ich glaube nicht, dass das unserer Stadt guttut."

Wäre der Stadt daran gelegen, ihre Kur- und Tourismusbranche zu stärken, wäre die anfangs diskutierte Option, auf dem Areal Ferienwohnungen zu errichten, nicht so schnell vom Tisch gewesen. Der Gemeinderat sei zum Entschluss gekommen, dass der ausgewiesene Bereich zu klein zur touristischen Nutzung sei, sagte Bürgermeister Walter Klumpp bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Für Limberger eine laxe Aussage: "Hätte man es wirklich gewollt, stünden da jetzt Ferienwohnungen", ist er sich sicher und skizziert, was seiner Meinung nach der Grund für die Entscheidung für die Wohneinheiten und gegen die Ferienwohnungen ist: "Wir brauchen wieder Visionen, was den Tourismus in Bad Dürrheim angeht. " Er möchte die Sache daher noch nicht auf sich beruhen lassen. "Wir werden uns weiter deutlich zu Wort melden", prophezeit er.

