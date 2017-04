Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Bahn frei für Stirnlampenlauf

Die Vorbereitungen für den elften Stirnlampenlauf in Bad Dürrheim am 28. April sind abgeschlossen – Anmeldungen sind ab sofort möglich

Bad Dürrheim (sgn) Nachtaktiv im Laufen helfen – das taten vor einem Jahr 1700 Läufer jeden Alters. Diese Teilnehmerzahl stellt die Rekordmarke aller Läufe dar und soll, wenn es nach den Organisatoren geht, geknackt oder zumindest gehalten werden. "Das wird vom Wetter abhängig sein", sagen Markus Spettel und Lena Klatt von der Kur- und Bäder GmbH. Am Freitag, 28 April, findet der elfte Stirnlampenlauf statt. Das Online-Portal zur Anmeldung ist ab sofort geöffnet.

Längst sind die Planungen für den Lauf abgeschlossen, auf die Teilnehmer wartet wieder ein toller Abend, versprechen die Veranstalter. An der Streckenführung mit wahlweise fünf und acht Kilometern wurde nichts geändert. "Da weiß einfach jeder wo er stehen und laufen muss", sagt Spettel.

Rund um den Stirnlampenlauf ist viel geboten: Die Läufer können bei den Ausstellern unter anderem wieder gratis Laufschuhe testen, ab 20 Uhr ist die Direktanmeldung möglich. Informationen zur Strecke und Musik gibt es ab 20.30 Uhr, das Aufwärmprogramm unter fachlicher Leitung beginnt um 20.45 Uhr, bevor sich schließlich die Stirnlampen der Teilnehmer, einem riesigen Glühwürmchen gleich, ab 21 Uhr durch den Kurpark heraus winden. Denn eins ist klar: Die Stirnlampe – oder ein anderes Leuchtmittel – ist Pflicht für die Teilnahme. Wer keine hat, kann sie noch an diesem Abend direkt vor Ort erwerben. Der Kurpark wird wieder durch Lichteffekte strahlen, die Urviecher-Guggenmusik steuert musikalische Unterhaltung bei, an der Realschule gibt es einen Verpflegungsstand.

Und auch nach dem Lauf geht es weiter: Jeder Teilnehmer, der einen Anmeldecoupon abgegeben hat, nimmt an der Verlosung um 22.45 Uhr teil. Es winken Sachpreise der Veranstalter, der Hauptpreis ist eine Läuferausrüstung im Wert von 500 Euro. Jede Gruppe ab zehn Teilnehmern, die als solche auch erkennbar ist, nimmt an der Verlosung des Gruppenpreises teil.

Die Anmeldung ist über den Coupon im Veranstaltungsflyer möglich, oder online unter www.stirnlampenlauf.de. Hier sind auch alle Informationen zum Stirnlampenlauf zu finden. Startnummern werden bei Abgabe des Anmeldecoupons vergeben. Gruppenanmeldungen sind bis Mittwoch, 26. April, per E-Mail an info@stirnlampenlauf.de erbeten. Die Startgebühr beträgt drei Euro und kommt in voller Höhe der Lebenshilfe für geistig Behinderte Villingen-Schwenningen zugute.