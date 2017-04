Bad Dürrheim: Autofahrer flüchtet nach Unfall auf A81

Nach einem Unfall auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Bad Dürrheim am Mittwoch gegen 13.45 Uhr sucht die Polizei nun Zeugen.

Bad Dürrheim (sk) Nach einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Bad Dürrheim am Mittwoch gegen 13.45 Uhr sucht die Polizei nun Zeugen. Ein Lkw-Fahrer streifte in einer Baustelle die rechte Seite eines Pkw, den eine 77 Jahre alte Frau fuhr, so die Polizei. Zuvor war sie in einer Baustelle auf den linken Fahrstreifen gefahren. Als sie auf gleicher Höhe mit dem Lkw war, geriet dieser unvermittelt nach links. Dabei wurde der Außenspiegel des Pkw abgerissen und der rechte Kotflügel beschädigt. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Der Schaden beträgt etwa 1 000 Euro. Zeugen sollen sich bei der Polizei, Tel. 0741/34 87 90, melden.