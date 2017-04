Bad Dürrheim Bad Dürrheim: Arbeitskreis hat Pläne für 200 Stellplätze ausgearbeitet

Die Existenz von fünf Parkplätzen sorgt in der Friedrichstraße für Diskussion, dabei hat der Arbeitskreis "Stadt Raum Welt" vor Jahren einen Plan für eine Tiefgarage ausgearbeitet. Doch die sei zu teuer, heißt es seitens der Stadt...

Bad Dürrheim – Die Existenz von fünf Parkplätzen am Anfang der verkehrsberuhigten Zone in der Friedrichstraße sind bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vorerst ergebnislos diskutiert worden – dabei könnte es in der Stadt längst gut 200 Stellplätze mehr geben, sagt Architekt Dieter Merz. Er ist in der Arbeitsgruppe "Stadt Raum Welt" aktiv, diese hat bereits vor gut fünf Jahren Pläne für eine Tiefgarage unter dem heutigen Großraumparkplatz hinter dem Busbahnhof ausgearbeitet – und damals schon dem Gemeinderat vorgelegt. Ohne Folgen.

Fünf Parkplätzen am Anfang der verkehrsberuhigten Zone in der Friedrichstraße: Für die Einen sind sie ein Verkehrsrisiko und müssen daher so schnell wie möglich entfernt werden. Für die Anderen ein Komfort, der Kunden und Gästen von Läden und Restaurants nicht vorenthalten werden darf. "Heute kämpft man um jeden Stellplatz", sagt Merz. Das "große Ganze" sei stattdessen nie in Angriff genommen worden. Der Architekt meint damit die Pläne des Arbeitskreises. Diese zeigen eine Tiefgarage mit gut 200 Stellplätzen auf zwei Etagen. Umgesetzt worden wäre das Projekt im Rahmen eines Umbaus des Großraumparkplatzes zwischen dem Haus des Bürgers und dem Haus des Gastes. Inbegriffen wäre ein rollstuhlgerechter Zugang von der Tiefgarage ins Untergeschoss des Haus des Gastes. Ein Fahrstuhl führte dann von dort ins Erdgeschoss.

"Der obere Bereich des Platzes, der heute mit Autos zugepflastert ist, würde durch eine Grünfläche ersetzt werden", sagt Merz und kommt ins Schwärmen: "Der Vorteil wäre: Von den Gebäuden aus blickte man direkt ins Grüne." Auch Gäste, die am Busbahnhof ankämen, würden direkt über die Grünanlage geführt werden. Grün genau dort, wo heute Dutzende Autos auf Schotter stehen: Die Idee, die der Arbeitskreis vor einigen Jahren ausgearbeitet hat, geht auf Pläne zurück, die bereits im 19. Jahrhundert für Bad Dürrheim entwickelt worden waren. "Ich habe mich mit alten Stadtplanungen auseinandergesetzt", verrät Merz. "Für Bad Dürrheim wäre das eine tolle Sache." Natürlich habe die Stadt Angst vor den Kosten, räumt er ein. "Aber man kann nicht immer weiter Hochbauten planen und dabei die Parkplätze vergessen". Zumal die Gewissheit, in Bad Dürrheim mit großer Wahrscheinlichkeit einen Stellplatz finden zu können, noch mehr Gäste in die Stadt ziehen würde, ist er sich sicher. Mehr noch: Würde ein Teil der Parkplätze aus dem Stadtzentrum in die Tiefgarage verlagert werden, könnte die Innenstadt städtebaulich aufgelockert werden, so der Architekt.

Doch eben die Kosten seien es gewesen, die den Gemeinderat seinerzeit das Projekt haben zurückstellen lassen. Genau genommen sei die Option mit der Tiefgarage gar nicht berücksichtigt worden, sagt der stellvertretende Bürgermeister Heinrich Glunz. Stattdessen habe man über eine Asphaltierung und Neuanlage des Parkplatzes hinter dem Rathaus nachgedacht, diese aber verworfen, nachdem klar war, dass das Projekt im Rahmen des Stadtsanierungsprogramms nicht umgesetzt werden könne. "Eine Tiefgarage wäre sicherlich noch kostspieliger geworden", sagt Glunz. "Nach meinem Dafürhalten wäre die Tiefgarage auch nicht die Lösung des Probelms." Grund: Einzelhändler wie auch Kunden möchten Parkplätze, die möglichst nah an den Geschäften liegen. Die Tiefgarage wäre also schlicht zu weit weg.

"Unser Klientel ist 50 Jahre und älter und möchte beim Einkaufen gleich vor Ort parken", sagt auch Tamara Pfaff vom Gewerbeverein. Problematisch sei daher, dass ihrer Meinung nach viele Gewerbetreibende selbst vor ihren Läden oder Restaurants parken würden. "Sie nehmen damit ihren Kunden die Stellplätze weg", sagt sie. Eine Überlegung wäre daher, unter dem Neubau der heutigen Reha-Klinik Irma eine Tiefgarage zu bauen, diese sei näher an den Geschäften. Aber: "Die Idee einer Tiefgarage hinter dem Rathaus macht trotzdem sehr viel Sinn", so Pfaff. Diese könnte dann speziell von den Verwaltungsmitarbeitern und Gewerbetreibenden genutzt werden – die Stellplätze im Zentrum blieben hingegen frei für die Kunden, so Pfaff.

Das Problem

In einer Untersuchung stellte Stadtrat Moritz Nann (CDU) fest, dass die Stellplätze links am Eingang der verkehrsberuhigten Zone in der Friedrichstraße ein Sicherheitsrisiko für Radfahrer darstellen. Grund: Die Straße ist zu eng, wenn beidseitig geparkt wird. Gewerbetreibende sprachen sich daraufhin gegen die Streichung der Plätze aus – worauf der Gemeinderat einen Beschluss über die Entfernung der Parkplätze am Donnerstag vertagte.