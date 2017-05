Bad Dürrheim / Geisingen BMW kracht auf A81 zwischen Geisingen und Bad Dürrheim in Lastwagen - Autofahrer schwer verletzt

Schwerer Unfall auf der A 81 auf Höhe Parkplatz Räthisgraben: Aus bisher ungeklärten Gründen fuhr ein BMW auf einen LKW auf. Der BMW-Fahrer wurde schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber ausgeflogen werden.

Einsatzkräfte mussten am Dienstag zu einem schweren Verkehrsunfall auf Höhe des Parkplatzes Räthisgraben auf der A81 ausrücken. Ein LKW war dort von Geisingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Wenige Meter vor der Abfahrt zur A864 wechselte er auf die Überholspur. Ein nachfolgender BMW bemerkte aus bislang ungeklärten Gründen den LKW nicht und knallte frontal in das Heck des Laster.Der BMW-Fahrer verletzte sich dabei schwer und wurde vom Notarzt eines angeforderten Rettungshubschraubers vor Ort behandelt und dann ins Klinikum gebracht. Am LKW entstand kaum ein Schaden, ebenso blieb der Fahrer unverletzt.Die Autobahnpolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Der Verkehr wurde über die Rechte Fahrspur an der Unfallstelle vorbei geleitet.