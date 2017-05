Bad Dürrheim B 27 in Richtung Schwenningen ab Montag voll gesperrt

Ab Montag wird es spannend, denn dann wird die B 27 in Richtung Schwenningen voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Bad Dürrheim (sk) Die Arbeiten auf den Bundesstraßen 27 und 33 zwischen Villingen und Donaueschingen haben in dieser Woche begonnen. Zunächst wurde jedoch nur eine Mittelstreifenüberfahrt südlich der Baustelle errichtet. Ab kommendem Montag, 15. Mai, wird die Fahrbahn der Bundesstraße saniert. Die B 27 in Richtung Schwenningen wird daher voll gesperrt, meldet das Regierungspräsidium Freiburg.

Die Umleitung wird ausgeschildert. Der Verkehr wird über die A 864, die A 81, die B 523 bis an den Messeknoten und umgekehrt geleitet. Das Gewerbegebiet wird aus dieser Richtung immer erreichbar sein, heißt es seitens des Präsidiums. Im zweiten Bauabschnitt soll ab Montag, 22. Mai, die Fahrbahn in Richtung Donaueschingen saniert werden. Die Umleitung erfolgt ebenfalls über die B 523 und die Autobahnen A 81 und A 864. Die Bauarbeiten sollen am Donnerstag, 1. Juni, abgeschlossen sein. Danach wird an den Tagen vor und nach dem Pfingstwochenende die im Vorfeld hergestellte Mittelstreifenüberfahrt rückgebaut.

Da die Arbeiten ohne Ampelbetrieb umgesetzt werden, geht das Regierungspräsidium davon aus, dass es nicht zu größeren Verkehrsbehinderungen kommt. Es wird Tag und Nacht gearbeitet. Tagsüber werden vorbereitenden Arbeiten durchgeführt, nachts die Asphaltdecke eingebaut. Die Kosten liegen bei 740 000 Euro.