Bad Dürrheim Autofahrerin weicht Fuchs aus und prallt gegen Baum

Glimpflich hat für eine junge Autofahrerin ein Unfall geendet, nachdem sie einem Fuchs ausgewichen und gegen einen Baum geprallt war. Sie kam mit leichten Verletzungen davon.

Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Freitagabend in der Schwenninger Straße einem querenden Fuchs ausgewichen, in der Folge gegen einen Baum gefahren und dabei leicht verletzt worden. Die junge Frau war kurz nach 22.30 Uhr stadtauswärts in Richtung Kreisverkehr Schwarzwaldstraße unterwegs, als ein Fuchs auf Höhe der Storchenstraße auf die Fahrbahn rannte, berichtet die Polizei.



Beim starken Abbremsen und Ausweichen geriet der Fiesta ins Schleudern, kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Während der Fuchs mit dem Schrecken davonkam, wurde die 19-jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden.



An dem schon älteren Ford Fiesta entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das nicht mehr fahrbereite Auto.