Autofahrer mit mehr als zwei Promille unterwegs

Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Mann in Bad Dürrheim festgenommen.

Bad Dürrheim (sk) Mit mehr als zwei Promille ist ein Autofahrer am frühen Dienstagmorgen von der Polizei in Bad Dürrheim aufgegriffen worden. Aufgefallen ist der 27 Jahre alte Mann, weil er mit seinem Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit von der Friedrichstraße in Richtung Salinensee unterwegs war. Als die Beamten ihn überprüften, stellten sie einen Alkoholwert von mehr als zwei Promille bei dem 27-jährigen Autofahrer fest. "Somit war die Fahrt für den Mann beendet", heißt es seitens der Polizei. Dem Fahrer wurde daraufhin Blut abgenommen. Wegen der Alkoholfahrt hat der 27-Jährige seinen Führerschein verloren.