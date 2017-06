Bad Dürrheim Autofahrer kracht gegen Hauswand und flüchtet

Zu Fuß geflüchtet ist der Fahrer eines Audi am frühen Freitagmorgen, nachdem er in Hochemmingen gegen eine Mauer und eine Hauswand gekracht war.

In den frühen Morgenstunden des Freitags ist ein derzeit noch unbekannter Fahrzeuglenker mit einem Audi A4 bergwärts auf der Schwarzwaldstraße unterwegs gewesen und im Bereich der Abzweigung Schweizer Straße geradeaus zunächst über eine Betonmauer und schließlich gegen eine Hauswand eines Gebäudes im Kurvenbereich gefahren. Anwohner hörten gegen 2 Uhr den lauten Krach des Unfalls. Der Fahrer des Audis stieg aus dem Wagen aus, kümmerte sich nicht weiter um den verursachten Unfall und lief in Richtung Mühlhauser Straße davon. Hierbei konnte er gerade noch von einem Anwohner gesehen werden. Der Flüchtige konnte durch die hinzugerufene Polizeistreife nicht mehr angetroffen werden. Von den Beamten wurde der mit etwa 5000 Euro beschädigte Audi sichergestellt und durch einen Abschleppdienst geborgen. Auch am Gebäude und der Betonmauer entstand entsprechender Sachschaden in derzeit noch nicht bekannter Höhe. Die Ermittlungen nach dem Unfallflüchtigen dauern derzeit noch an. Bei diesem dürfte es sich nach den ersten Erkenntnissen um den Freund der eigentlichen Fahrzeugnutzerin des sichergestellten Autos handeln, teilt die Polizei mit.