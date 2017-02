Bad Dürrheim Auto überschlagen: Fahrerin kommt bei Bad Dürrheim wegen Glatteis von Fahbahn ab

Am frühen Samstagmorgen ereignete sich auf der K5700 bei Hochemmingen Richtung Karlstrasse Bad Dürrheim ein Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin aufgrund von Glatteis von der Straße abkam. Das Auto überschlug sich mehrmals. Die Fahrerin musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am frühen Samtagmorgen auf der K5700 von Hochemmingen Richtung Karlstrasse Bad Dürrheim. Nach ersten Informationen geriet eine Autofahrerin aufgrund von Glatteis nach Links von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich mehrmals, erst auf dem Acker neben der Straße kam der Wagen auf dem Dach zum liegen.Ersthelfer konnten an die Frau an der Unfallstelle aus dem Fahrzeug befreien. Sie haben die Fahrerin bis zum eintreffen des Rettungsdienst betreut. Mit dem Notarzt wurde sie ins Klinikum nach Villingen gebracht.Die Feuerwehren aus Bad Dürrheim und Hochemmingen kümmerten sich um das Unfallfahrzeug und leuchteten die Einsatzstelle aus. Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, die Alte Verbinfungsstraße zwischen Hocheminngen und Bad Dürrheim war für die Räumung der Unfallstelle in beiden Richtung voll gesperrt.