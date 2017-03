Auto überschlägt sich bei Unfall

Bad Dürrheim (sk) Bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5705 in Richtung Unterbaldingen hat sich ein Auto überschlagen, der Fahrer wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann von Geisingen kommend in Richtung Unterbaldingen unterwegs. In einer lang gezogenen Rechtskurve kam der 59-Jährige mit seinem Wagen von der Straße ab, das Auto überschlug sich und kam in einem angrenzenden Acker wieder auf den Rädern zum Stehen. Grund für den Unfall war ein an die winterlichen Straßenverhältnisse nicht angepasste Geschwindigkeit, so die Polizei. Der Mann kam ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.