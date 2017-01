Bad Dürrheim Auto rutscht gegen Leitplanke

Trotz anhaltenden Schneefalls kommt es in Bad Dürrheim derzeit nur zu leichten und vereinzelten Verkehrsunfällen, teilt die Polizei mit. Schwere Unfälle bleiben auf den winterlichen Straßen bislang jedoch aus.

Ein Autofahrer ist am gestrigen Dienstagmorgen in seinem Wagen mit einer Leitplanke kollidiert. Laut Polizei war der Mann offenbar zuvor von der verschneiten Straße abgekommen. Verletzt wurde dabei niemand, auch wurden keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall involviert. "Der entstandene Schaden ist minimal", sagt Uwe Siefert vom Polizeiposten Bad Dürrheim. Bislang sei dies auch einer der wenigen Unfälle in der Kurstadt, der auf den Wintereinbruch zurückzuführen ist. "Und er ging glimpflich aus" so Siefert.

Bundesweit sorgt der Schneefall in diesen Tagen für Verkehrschaos. In der Kurstadt hingegen bleiben ernste Vorfälle aus. "Die Leute in der Region sind den Winter einfach gewohnt", sagt Siefert. Seiner Erfahrung nach führten verschneite Straßen daher eher selten zu einem erhöhten Unfallaufkommen. "Die Autofahrer sehen den Schnee und wissen, dass sie ihre Geschwindigkeit anpassen müssen und fahren entsprechend vorsichtiger", sagt Siefert. Viel eher ein Problem sei hingegen Glätte. Diese werde von vielen meist erst bemerkt, wenn es schon zu spät ist. "Dann häufen sich auch die Unfälle", sagt Uwe Siefert.