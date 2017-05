Bad Dürrheim Ausstellung in der Kleinen Galerie: Energie in Acryl und Öl

Ausstellung in der Kleinen Galerie: Energie in Acryl und Öl

Bis Ende Juli zeigt Ute Schmid vom Kunstverein ihre imposanten Werke im Rathaus II in Bad Dürrheim

Bad Dürrheim (häm) Es sind weitgehend Motive, die ihr bewegtes Leben als viel gereistes Fotomodell widerspiegeln: Dass Energie in Ute Schmid steckt, ist an ihren Bildern unverkennbar. Bis zum 28. Juli ist eine Auswahl ihrer Bilder während der regulären Öffnungszeiten im Trauzimmer im Rathaus II zu sehen.

Geboren 1941 in Villingen, arbeitete Schmid zunächst als Modell, lebte zeitweise in Paris, war international tätig. "Noch Jahrzehnte vor Heidi Klumm machte sie in diesem Metier ihren Durchbruch", schwärmt Achim Reichert, Pressesprecher vom Kunstverein.

Eine Weiterbildung in Sprachen und zur Betriebswirtin folgten auf ihre Model-Karriere, Schmid leitete mehrere Jahre eine Spedition und war in der Industrie tätig. Abseits des mondänen Geschehens ihrer frühen Jahre gibt es aber auch die geerdete Ute Schmid: Jahrelang pflegt sie ihren Vater. In die Kurstadt zog es sie 1980 zurück. Hier kam sie schon in ihrer Kindheit in einem Familienbetrieb mit der Kunst in Berührung. Nach dem Tod ihres Vaters widmete sich die Autodidaktin verstärkt dem kreativen Schaffen: "Je älter ich werde, umso bewusster wird mir, wie die Kunst das Leben bereichert", sagt sie.

Werke von Orchideen und Landschaften in Acryl und Öl zieren nun die Kleine Galerie. Vor allem die Südsee scheint Schmid inspiriert zu haben. Schon 2014 ist sie mit knallfarbigen Tiermotiven und Gemälden über fremde Kulturen im Rathaus zugegen gewesen. Doch nur die im Format kleineren Werke konnte sie mitbringen. "Ute Schmid mag großformatige Motive. Aufgrund des Platzmangels musste sie sich auf kleinere Werke aus ihrem Repertoire beschränken", sagt Pressesprecher Achim Reichert vom Kunstverein.