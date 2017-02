Bad Dürrheim Auf der Salinenstraße einen Mercedes gerammt und einfach weitergefahren

Nach einem Zusammenstoß mit einer älteren Mercedesfahrerin an der Einmündung der Salinenstraße in die Kreisstraße 5705 ist der Unfallverursacher verschwunden, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern.

Der Flüchtige kam am Sonntag gegen 2.10 Uhr aus der Salinenstraße und bog nach rechts in Richtung Donaueschingen ab. Dabei kam er vermutlich wegen des zu hohen Tempos nach links auf die Linksabbiegerspur der Kreisstraße. Dort fuhr in dem Moment eine 72-jährige Frau, die mit ihrem Mercedes nach links in die Salinenstraße abbiegen wollte. Der Unbekannte prallte gegen den Mercedes und machte sich danach, ohne anzuhalten, aus dem Staub. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.