Bad Dürrheim Atacke nach Streit

Nach einer Attacke auf eine Frau am vergangenen Freitag, 27. Januar, im Gewann "Unkenweg" in Bad Dürrheim sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach Angaben der Beamten sei es gegen 15.30 Uhr zu dem Vorfall gekommen. Zwei Paare waren zuvor mit ihren jeweils nicht angeleinten Hunden unterwegs gewesen. Dann kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen den Personen. Dieser eskalierte schließlich, als eine der Frauen die andere in den Schnee stieß. Hierbei verletzte sich die Gestoßene am Handgelenk. Hinweise an die Polizei, Tel. 07726/39 34 80.