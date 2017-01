Bad Dürrheim Artillerierekruten ziehen in Bad Dürrheim ein

In der Kurstadt findet wieder das feierliche Gelöbnis statt. Dabei kann sich das Patenbataillon der Öffentlichkeit präsentieren

Nach einer etwa zweijährigen Pause legen am kommenden Donnerstag die Rekruten des Artilleriebataillons 295 wieder in der Kur- und Bäderstadt ihren Eid ab. Bürgermeister Walter Klumpp drückte nun seine Freude aus, dass dieses feierliche Gelöbnis wieder in Bad Dürrheim stattfinden wird: "Es ist Tradition." Zuletzt fand sie in der Kurstadt 2014 statt. Davor im Jahr 2012. Die Zeremonie findet um 14 Uhr auf dem Parkplatz zwischen dem Haus des Gastes und dem Haus des Bürgers statt.

In diesem Jahr werden 140 Rekruten vereidigt. "Diese Zahl ist relativ groß", meinte Bürgermeister Klumpp. Nachdem im September 2015 die 50-jährige Bestehen der Patenschaft zwischen der ersten Batterie des Bataillons und der Stadt gefeiert wurde und die Soldaten regelmäßig bei Veranstaltungen wie dem Volkstrauertag oder dem Riderman zu Gast sind, freue er sich, sie für dieses besondere Ereignis begrüßen zu dürfen. Auf der einen Seite sei es eine Möglichkeit für das Bataillon, Präsenz zu zeigen, auf der anderen Seite eine Möglichkeit für die Bürger, Anteil zu nehmen. "Die Stadt und die Patenkompanie verbindet sehr viel", ist Klumpp überzeugt. Für die Bürger sei es sicherlich interessant, so etwas mitzuerleben.

Aber nicht nur der Bad Dürrheimer Bürgermeister freut sich auf das Ereignis. Auch für die Soldaten ist es etwas Besonderes. "Das Gelöbnis ist für viele Soldaten der Höhepunktg", sagte Hauptmann Oliver Wild, der die Kompanie Ende November vergangenen Jahres übernommen hat. Hinter den 140 Rekruten, davon zehn Frauen, liegen drei Monate Grundausbildung, in denen sie unter anderem eine Schieß- und Ersthelferausbildung und Märsche zwischen sechs und 20 Kilometer absolvieren mussten. Ebenso aufregend sei es für die Angehörigen der Rekruten, ergänzte Major Christian Bär. 340 Familienmitglieder haben sich im Vorfeld angemeldet, um bei dem Gelöbnis dabei zu sein.

Für das Artilleriebataillon ist das Gelöbnis zugleich aber auch eine Chance, Kontakt zur Zivilbevölkerung zu knüpfen und Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, auch wenn die Bewerberzahlen, wie Christian Bär sagte, stabil seien. Daher können die Besucher drei Militärfahrzeuge, ein Beobachtungsfahrzeug, ein Instandsetzungsfahrzeug und einen Transportlaster, besichtigen. "Das sind Fahrzeuge, die typisch für die erste Batterie sind", versicherte Major Bär. Das sei passend und angemessen, da die Patenschaft schließlich zwischen dieser Abteilung des Bataillons und der Stadt bestehe.

Gäste, die mit dem Auto anreisen, müssen beachten, dass aufgrund der Veranstaltung der Parkplätze Stadtmitte, Bohrturm/Minara und Salinensporthalle von 6 Uhr bis 17 Uhr gesperrt sein werden.

Zeitlicher Ablauf

Ab 10 Uhr können Besucher die Fahrzeuge der Artilleriebataillons 295 besichtigen. Der Gelöbnisgottesdienst findet, anders als im Amtsblatt angekündigt, erst um 12.30 Uhr in der evangelischen Kirche statt. Um 14 Uhr erfolgt das Gelöbnis. Anschließend findet um 15 Uhr ein Empfang für geladene Gäste im Haus des Gastes statt. (tol)